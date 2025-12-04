Nhật Kim Anh gần đây như nào

Ít ngày qua, thông tin xoay quanh Nhật Kim Anh được chia sẻ rộng rãi và thu hút sự chú ý. Theo đó, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung "Nhật Kim Anh bị bắt" hay "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố"... Sau đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý của nữ diễn viên khẳng định thông tin trên là bịa đặt. Hiện tại, nữ diễn viên cùng mẹ đi chùa ở Đài Loan.
|
"Mong mọi người không lan truyền những thông tin bịa đặt. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả. Theo chúng tôi được biết, tài khoản tung tin là một kênh về cờ bạc, nên có thể họ cố ý câu view để thu hút người xem", quản lý nói.
Về phần Nhật Kim Anh, cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng bịa đặt, đăng tin sai sự thật kéo về các trang web trái phép. Xin cả nhà cảnh giác, không chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, vô tình tiếp tay cho hành vi lan truyền nội dung bịa đặt, dính tới các trang web trái phép”.
|
Song song với việc kinh doanh, thỉnh thoảng nữ diễn viên tham gia một số sự kiện giải trí, chương trình truyền hình. Cách đây khoảng 1 tháng, cô trở lại với MV mang tên Cát bụi dần tan trôi. Tuy nhiên, hiệu ứng MV ảm đạm, chỉ đạt 60.000 lượt xem tính tới 4/12. Chất lượng sản phẩm, đặc biệt phần âm nhạc bị chê bai.
Đầu tháng 11, Nhật Kim Anh lên tiếng việc bị giả mạo fanpage. Thời điểm đó, một fanpage có tên nữ diễn viên chia sẻ clip về chồng cũ của cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định không đăng tải clip nào về chồng cũ. Fanpage kể trên cũng không phải của cô. Cô mong công chúng tỉnh táo để không hiểu sai sự việc. Hồi tháng 9, Nhật Kim Anh và chồng cũ gặp mặt để cùng tổ chức sinh nhật cho con trai. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau, đưa con trai đi chơi.
|
Cuối năm 2024, Nhật Kim Anh bất ngờ thông báo cô đang mang bầu lần 2. Nữ diễn viên mang thai bằng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Tới tháng 1, cô sinh con tại một bệnh viện ở TP.HCM. Sau khoảng 2 tháng sinh con, nữ diễn viên trở lại với công việc. Nhật Kim Anh chăm chỉ tập gym, kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học, nhờ đó tới tháng 3, cô giảm 18 kg so với thời điểm mang thai.
