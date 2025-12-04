Nhật Kim Anh gần đây như nào

Đầu tháng 11, Nhật Kim Anh lên tiếng việc bị giả mạo fanpage. Thời điểm đó, một fanpage có tên nữ diễn viên chia sẻ clip về chồng cũ của cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định không đăng tải clip nào về chồng cũ. Fanpage kể trên cũng không phải của cô. Cô mong công chúng tỉnh táo để không hiểu sai sự việc. Hồi tháng 9, Nhật Kim Anh và chồng cũ gặp mặt để cùng tổ chức sinh nhật cho con trai. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau, đưa con trai đi chơi.