Hoa hậu Hòa bình Costa Rica nhập viện tâm thần

  • Thứ sáu, 5/12/2025 17:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nicole Menayo nhập viện trong tình trạng bị còng tay và có sự hộ tống của cảnh sát. Tình hình sức khỏe của người mẫu đang cải thiện đáng kể.

Tờ Ncrnoticias đưa tin, Miss Grand Costa Rica 2018 - Nicole Menayo được đưa tới Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia theo yêu cầu của cha cô. Thậm chí, người đẹp nhập viện trong tình trạng bị còng tay và có sự hộ tống của cảnh sát.

Loại hình nhập viện này được pháp luật Costa Rica cho phép và có thể được yêu cầu trong trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của cá nhân hoặc người khác nhưng mỗi hành động đều phải tuân thủ quy trình y tế và pháp lý nghiêm ngặt.

Nicole Menayo anh 1

Miss Grand Costa Rica 2018 - Nicole Menayo nhập viện. Ảnh: Ncrnoticias.

Hiện tại, chưa có cơ quan chức năng nào đưa ra tuyên bố công khai về quy trình cụ thể được thực hiện trong trường hợp của hoa hậu.

Mới đây, một nguồn tin trao đổi với La Esquina 506 rằng Nicole Menayo đang nằm viện tại Khoa Chăm sóc Đặc biệt (ICU).

Theo nguồn tin của La Esquina 506, tình trạng của người phụ nữ trẻ đã có sự cải thiện đáng kể trong vài giờ qua, mặc dù cô vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Người mẫu đã có thể ăn uống, nói chuyện bình thường và mọi dấu hiệu đều ổn định.

Nguồn tin giải thích lý do hoa hậu được đưa vào khu vực ICU không phải do sức khỏe thể chất của cô suy giảm nghiêm trọng mà là do cần cung cấp một môi trường an toàn và được giám sát để ổn định tình trạng.

Nếu tình trạng sức khỏe cải thiện, người mẫu có thể được chuyển đến các khoa bệnh thường trong những ngày tới. Ở khu vực đó, việc thăm nom được phép và quá trình hồi phục diễn ra thoải mái hơn. Điều này thường thúc đẩy sức khỏe tinh thần của bệnh nhân.

Nicole Menayo 31 tuổi, cao 1,75 m, mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha và Costa Rica. Cô tham gia các cuộc thi như Hoa hậu Mesoamerica Quốc tế 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia 2017, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018, Top Model of the World 2019…

Thái Linh

Nicole Menayo Hoa hậu Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

Đọc tiếp

