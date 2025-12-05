Chuyện gì xảy ra khi Linh Ka lộ ảnh hẹn hò?

Linh Ka và Dương Domic nhiều lần lộ dấu hiệu hẹn hò nhưng họ thường phủ nhận hoặc giữ im lặng. Động thái đó khiến người hâm phản ứng.

Dương Domic là một trong những anh trai bứt phá nhất sau Anh trai “say hi” mùa 1. Anh có ca khúc Mất kết nối gây sốt với hơn 127 triệu lượt xem sau khoảng 1 năm phát hành. Nam ca sĩ cũng thu hút thành công lượng fan đông đảo.

Sau những lần phủ nhận chuyện hẹn hò, Dương Domic mới đây lại lộ hình du lịch tại Pháp cùng Linh Ka. Sự việc một lần nữa đẩy những tranh cãi xoay quanh chuyện đời tư của anh trai này xôn xao trên mạng xã hội.

Ồn ào tình cảm

Hình ảnh được cho là chụp Dương Domic cùng Linh Ka hẹn hò tại Pháp lan truyền trên mạng xã hội vào khuya 2/12. Trong ảnh, giọng ca Tràn bộ nhớ mặc áo sweater, quần jeans, kết hợp phụ kiện mũ và kính râm. Linh Ka đi bên cạnh với set denim yếm và kiểu tóc nhuộm vàng xõa tự nhiên.

Thông tin hai người hẹn hò vốn đã lan truyền từ lâu. Giữa năm 2024, hai người được phát hiện thường xuyên tương tác với nhau và dùng những trang phục, phụ kiện được cho là đồ đôi.

Một số fan Dương Domic phản ứng khi thần tượng lộ ảnh hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Thời điểm đó, fanpage chính thức của Dương Domic đăng dòng trạng thái: "Yêu Ka Hát nên mọi người đặc biệt danh là KH". Trong đó, Ka được cho là lấy từ tên của Linh Ka.

Tuy nhiên, ê-kíp Dương Domic phủ nhận. "Yêu Ka Hát - trong đó 'K' và 'H' là ê-kíp Dương hướng đến tính từ đáng yêu mà fan đang gọi Dương - Bống Khờ. Tuy nhiên, bài đăng đã gây hiểu lầm với khán giả, có nhiều bình luận tiêu cực nên ê-kíp quyết định gỡ bài", Dương Domic giải thích.

Tới tháng 11/2024, hình ảnh được cho là Dương Domic và Linh Ka hẹn hò lúc đêm khuya lan truyền khắp các nền tảng và càng làm bùng nổ tranh cãi. Tấm ảnh chụp từ phía sau nhưng nhanh chóng kéo theo phản ứng và rất nhiều người tràn vào trang cá nhân của Linh Ka để “tấn công” cô.

Linh Ka mới đây lại lộ hình hẹn hò Dương Domic. Ảnh: FBNV.

Lý do khiến Dương Domic và Linh Ka bị phản ứng chuyện tình cảm là bởi họ liên tục lộ hình ảnh, dấu hiệu hẹn hò nhưng luôn khẳng định độc thân. Không ít người hâm mộ cho rằng đó là hành động thiếu trung thực và chân thành.

Tháng 12/2024, trong concert 3 của Anh trai “say hi” diễn ra tại Hà Nội, Dương Domic khẳng định anh độc thân.

Cụ thể, khi MC Trấn Thành đặt câu hỏi liệu anh đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa, Dương Domic trả lời: "Dạ chưa anh ơi". Nam ca sĩ còn khẳng định thời điểm hiện tại đã “tràn bộ nhớ” nên chỉ tập trung vào âm nhạc.

Ngoài ra, lý do khác khiến hai ca sĩ bị công kích chuyện tình cảm còn là một bộ phận khán giả khó chấp nhận việc thần tượng của mình có người yêu. Giữa ồn ào những ngày qua, hai nhân vật chính đều chọn cách im lặng.

'Bài học' từ thần tượng Kpop

Tại thị trường Hàn Quốc hay Trung Quốc, đã rất nhiều trường hợp tương tự Dương Domic xảy ra. Người hâm mộ tuyên bố ngừng ủng hộ hoặc thậm chí quấy rối, công kích người yêu của thần tượng.

Đầu năm 2024, nam diễn viên Lee Jae Wook và Karina (thành viên nhóm aespa) chính thức xác nhận hẹn hò. Cặp đôi lần đầu gặp nhau tại buổi trình diễn thời trang Prada ở Milan vào đầu 2024.

Tuy nhiên, theo tờ Karts, phản ứng của công chúng với mối quan hệ giữa 2 ngôi sao vào thời điểm đó rất trái chiều. Những bình luận chỉ trích đan xen với ý kiến ủng hộ. Người hâm mộ thậm chí gửi xe tải đến trước trụ sở công ty của Karina để phản đối việc cô hẹn hò. Phản ứng gay gắt đến mức Karina phải viết thư tay xin lỗi.

Tháng 6/2014, Dispatch đưa tin Taeyeon (SNSD) và Baekhyun (EXO) hẹn hò. Cả hai đều sở hữu lượng fan đông đảo vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tấm ảnh chụp hai ngôi sao hẹn hò trong xe riêng lúc đêm khuya đã dẫn đến làn sóng rời bỏ fandom trong lượng lớn người hâm mộ.

Karina phải lên tiếng xin lỗi sau khi lộ ảnh hẹn hò. Ảnh: Hankyung.

Vậy tại sao chuyện hẹn hò của các thần tượng lại gây tranh cãi lớn đến như vậy?

Ahn Hee Jae, tác giả của Hesitating Love - một cuốn sách khám phá những tranh cãi xoay quanh các thần tượng Kpop - cho rằng những hành vi của người hâm mộ khi thần tượng hẹn hò phản ánh "cảm giác bị phản bội".

Một chương trình minh họa rõ nhất cho cảm xúc này là Produce 101. Trong chương trình, 101 thực tập sinh đã xin người hâm mộ ủng hộ họ thông qua các phiếu bầu. 11 thực tập sinh có lượt bình chọn cao nhất được ra mắt trong nhóm nhạc dự án vào chung kết.

Đáp lại, người hâm mộ đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn với rất nhiều công sức, tâm huyết, thời gian để giúp ca sĩ họ yêu thích được xếp hạng cao rồi cuối cùng ra mắt trong nhóm nhạc của chương trình. Cũng bởi sự ủng hộ đầy tâm huyết như thế nên khi thần tượng hẹn hò một cô gái khác, họ cảm thấy bị phản bội.

Tác giả giải thích: "Giờ đây, người hâm mộ không ủng hộ thần tượng vô điều kiện. Họ quản lý và giám sát thần tượng dựa trên tình cảm của mình. Các fandom ‘nuôi dưỡng’ thần tượng nhưng đôi khi đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với thần tượng của họ”.

Vì thế, để đổi lấy tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ, việc hẹn hò bị coi là điều cấm kỵ với giới thần tượng Hàn Quốc. Ngay cả khi đã có người yêu, việc tiết lộ thông tin hẹn hò cũng bị coi là không thể chấp nhận. Thậm chí, các thần tượng có thể bị coi như tội đồ khi lộ ảnh hẹn hò.

Các chuyên gia giải thích hiện tượng này là do ngành công nghiệp Kpop được xây dựng dựa trên lượng người hâm mộ cuồng nhiệt. Tuy nhiên, chính sự trung thành tuyệt đối này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ và công ty quản lý phải gắn bó chặt chẽ với nhu cầu, mong muốn của người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ thậm chí coi mối quan hệ giữa họ với thần tượng như thể người yêu. Điều này làm tăng thêm áp lực lên các ngôi sao Kpop vốn đang chịu sự giám sát chặt chẽ.