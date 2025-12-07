Thiện Nhân khác lạ

Thời gian qua, Thiện Nhân chia sẻ cô giảm thành công 11 kg. Nữ ca sĩ "lột xác" về ngoại hình và thay đổi phong cách thời trang.

Thiện Nhân mới đây chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh khác lạ. Trong hình, nữ ca sĩ mặc váy ôm sát, khoe vóc dáng cân đối. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ mặc trang phục gợi cảm, trưởng thành như vậy. Trước đó, cô gắn liền với hình ảnh dễ thương hoặc đơn giản, nhẹ nhàng.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả bất ngờ trước sự thay đổi của giọng ca 23 tuổi. “Nay đẹp quá, cô nhận không ra”, “Con giảm cân xong, đẹp quá”, “Bé Nhân nay giảm cân thành công”, khán giả nhận xét. Dưới những bình luận như vậy, học trò Cẩm Ly đều để lại lời cảm ơn.

Hình ảnh mới của Thiện Nhân. Ảnh: FBNV.

Thiện Nhân từng vắng bóng suốt thời gian dài vì tăng cân mất kiểm soát, có lúc chạm mốc 76 kg dẫn đến tự ti. Tháng 6, nữ ca sĩ cho biết cô giảm thành công 11 kg.

Thời gian qua, nữ ca sĩ phát hành sản phẩm âm nhạc mới và hoạt động nghệ thuật trở lại. Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc khác nhau.

Thiện Nhân sinh năm 2002 ở Bình Định. Năm 12 tuổi, cô tham gia The Voice Kids (đội Cẩm Ly) và giành giải quán quân. Cô được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc mang âm hưởng dân gian như Mẹ yêu con, Cô Đôi thượng ngàn, Hình bóng quê nhà...

Năm 2016, cô tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng, cùng đội đàn chị - ca sĩ Cao Công Nghĩa. Đến năm 2017, cô và thí sinh cùng đăng quan quán quân ở game show này.

Nữ ca sĩ cũng công khai người yêu đồng giới, hơn cô 15 tuổi. Tháng 8/2024, được hỏi khi nào lập gia đình, Thiện Nhân tiết lộ: "Nhân đã có gia đình rồi. Mong mọi người luôn ủng hộ, yêu thương Nhân cũng như gia đình nhỏ của Nhân".

Cuối năm 2024, giọng ca sinh năm 2002 đăng clip dài hơn 15 phút để nói rõ về ồn ào với gia đình. Theo cô, lý do thời điểm đó chọn chuyển ra sống riêng là xích mích, không cùng quan điểm sống với anh chị. Thông tin cô bỏ nhà đi vì bị cha mẹ phản đối kết hôn là hoàn toàn sai sự thật. Nữ ca sĩ khẳng định cha mẹ không hề cấm cản việc cô mưu cầu hạnh phúc riêng.