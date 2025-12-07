'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn vấp ngã trên thảm đỏ

Đêm hội Scream Night của iQiyi được tổ chức tại Macau vào 6/12 với sự tham gia của đông đảo ngôi sao nổi tiếng. Trong sự kiện, “mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn mặc một chiếc váy đuôi cá chấm bi cổ điển. Tuy nhiên, cô bị vấp ngã khi đang bước đi trên thảm đỏ. Ảnh: Sina.

Sau đó, nữ diễn viên đăng một bức ảnh lên Weibo và thông báo với người hâm mộ bản thân vẫn an toàn. Lý do cô gặp sự cố là dây giày bị đứt. Lâm Duẫn bước lên thảm đỏ cùng bạn diễn Thừa Lỗi. Ngay khi thấy đồng nghiệp gặp sự cố, Thừa Lỗi đã chạy tới giúp và đỡ nữ diễn viên đứng dậy. Ảnh: Sohu.

Dương Mịch tham gia sự kiện cùng dàn diễn viên phim Sinh vạn vật như Âu Hào, Hình Phi... Sinh vạn vật đã "cứu vớt" sự nghiệp của Dương Mịch sau thời gian dài toàn dự án thất bại. Bộ phim gây sốt ngay khi ra mắt và đạt tỷ suất người xem cao. Diễn xuất của Dương Mịch cũng tự nhiên, cảm xúc, lấy được nước mắt người xem. Ảnh: Sohu.

Tống Tổ Nhi rạng rỡ trong sự kiện với chiếc váy hồng pastel có thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch. 2025 đánh dấu sự trở lại thành công của Tống Tổ Nhi sau thời gian dài vắng bóng vì nghi vấn trốn thuế. Cả hai bộ phim ra mắt thời gian qua của nữ diễn viên là Vô ưu độ với Nhậm Gia Luân và Khom lưng với Lưu Vũ Ninh đều đạt thành tích ấn tượng, giúp Tống Tổ Nhi nhanh chóng trở lại top đầu trong lứa diễn viên sinh sau 1995. Ảnh: Sina.

Lý Lan Địch chọn chiếc váy dây đính kết cầu kỳ. Nữ diễn viên được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi giảm cân. Trong năm qua, nhiều cảnh của Lý Lan Địch trong bộ phim Triều Tuyết Lục kết hợp cùng Ngao Thụy Bằng gây sốt trên mạng xã hội. Lý Lan Địch là một trong những diễn viên trẻ hiện được đánh giá cao. Cô không chỉ có nhan sắc nổi bật mà còn diễn xuất ấn tượng. Ảnh: Fansite.

Ngao Thụy Bằng dắt tay bạn diễn Lý Lan Địch lên thảm đỏ. Ngao Thụy Bằng đang quay bộ phim mới mang tên Bề tôi trung thành cùng Thẩm Vũ Khiết. Ảnh: Sohu.

Chiếc váy trắng Chương Nhược Nam chọn cho sự kiện tối 6/12 gây ấn tượng với phần áo choàng đính hoa cầu kỳ. Do đó, dù chọn chiếc váy đơn giản nhưng nữ diễn viên vẫn thu hút sự chú ý trên thảm đỏ. Ảnh: Sohu.

Hai diễn viên Vương Sở Nhiên và Ngải Mễ trong sự kiện. Vương Sở Nhiên sắp có bộ phim Còn ra thể thống gì nữa ra mắt. Trong Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên sẽ kết hợp với Thừa Lỗi. Ảnh: Sohu.

Trong hình là nữ diễn viên Bạch Lộc (ảnh trái) và Chúc Tự Đan. Bạch Lộc gây thất vọng với chiếc váy đen có thiết kế tay kỳ lạ. Chiếc váy này cộng thêm kiểu trang điểm khiến cô bị dìm vóc dáng và trông dừ hơn đời thường. Ảnh: Sohu.

Theo Ettoday, sự kiện của iQiyi quy tụ hơn một trăm ngôi sao và khách mời từ các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, giải trí và âm nhạc tại Trung Quốc đại lục. Trong số đó, Lưu Vũ Ninh diện áo khoác dài và vest, đeo kính đen khi bước lên thảm đỏ với bạn diễn Lý Nhất Đồng. Họ hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Thư quyển nhất mộng. Ảnh: Ettoday.

