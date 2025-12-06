Ngọc Châu ở tuổi 31

Ngọc Châu bước sang tuổi 31 vào 6/12. Nhân ngày sinh nhật, hoa hậu chia sẻ hình ảnh mới kèm lời nhắn nhủ tới bản thân: “Xin chào tuổi mới. Mong em tuổi mới thêm bình an, hạnh phúc. Mong em luôn tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Mong em sẽ khám phá được nhiều chân trời mới, trải nghiệm thật nhiều điều thú vị và mong em vẫn sẽ luôn yêu thương, được yêu thương”.

Thời gian qua, Ngọc Châu tham gia nhiều sự kiện giải trí, hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, người đẹp dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch nước ngoài. Cuối tháng 10, nàng hậu có chuyến đi tới Bhutan.

Ngọc Châu cũng không ít lần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ do xuất hiện với gương mặt khác lạ, biểu cảm được nhận xét đơ cứng, thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, sau đó, người đẹp giải thích gương mặt cô thay đổi do tăng cân và cách trang điểm.

Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,74 m. Cô bước vào làng giải trí sau khi đoạt ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, mở ra hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc lớn. Sau thành công ở Next Top Model, Ngọc Châu tiếp tục tỏa sáng khi đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Một năm sau, cô đại diện nước nhà tại Miss Supranational 2019 và giành giải Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt khi Ngọc Châu ghi danh và lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2023 diễn ra ở Mỹ hồi tháng 1/2023. Dù không lọt top, người đẹp vẫn nhận giải thưởng áo choàng tắm đẹp nhất. Năm 2024, ban tổ chức Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) công bố Ngọc Châu được bổ nhiệm làm National Director (giám đốc quốc gia) của cuộc thi.

Hình ảnh đời thường của hoa hậu. Bên cạnh sàn diễn thời trang và các sự kiện, Ngọc Châu còn làm MC, host cho một số chương trình.

