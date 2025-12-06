Nam ca sĩ bị 'xóa sổ' sau khi rò rỉ clip nhạy cảm

Ca sĩ Thái Lan Teepakorn Kumsuree mới đây bị công ty quản lý xóa bỏ mọi bài hát, tất cả hợp đồng quảng cáo và hủy các lịch trình biểu diễn.

Ngày 6/12, tờ Mgronline đưa tin ca sĩ Thái Lan Teepakorn Kumsuree (nghệ danh Tee) - vocalist kiêm guitarist của ban nhạc Thái Lan Only Monday - mới đây bị chỉ trích vì liên quan đến vụ rò rỉ video riêng tư của bạn gái cũ.

Công ty quản lý của nam ca sĩ, Gene Lab đã đưa ra một tuyên bố với các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc. Theo đó, Tee bị hủy bỏ tất cả buổi biểu diễn, gỡ bỏ bài hát khỏi các nền tảng và hợp đồng quảng cáo. Công ty cho biết sẽ tiến hành quá trình này càng nhanh càng tốt.

Tee tiếp tục vướng ồn ào vì lộ clip nhạy cảm. Ảnh: Thaiger.

Vài tháng trước, Tee trở thành tâm điểm chú ý khi bạn gái cũ của anh vạch trần việc nam ca sĩ nhiều lần ngoại tình. Vụ việc gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng và hashtag #OnlyMonday trở thành xu hướng. Sau đó, nam ca sĩ thừa nhận tội lỗi.

Tuy nhiên, tình hình liên quan đến Tee mới đây tiếp tục leo thang khi một đoạn video bị rò rỉ của nam ca sĩ và bạn gái cũ lan truyền trên mạng xã hội. Chưa rõ ai là người đã phát tán video, nhưng nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu Tee có phải chủ nhân của video. Công chúng đang chờ đợi lời giải thích từ nam ca sĩ.

Mới đây, trang web chính thức của Gene Lab, công ty quản lý của Tee, đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến vụ việc.

Công ty đã phối hợp với luật sư của bên cô gái trong video và được thông báo cả cô với ca sĩ Tee đã thảo luận về các vấn đề cá nhân. Cả hai bên đều không muốn đưa ra tuyên bố thông qua bên thứ 3.

Tuy nhiên, trong khi vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng từ nghệ sĩ, công ty đã thực hiện các hành động sau: Hủy tất cả buổi biểu diễn mà Tee đã nhận lời, xóa tất cả bài hát khỏi nền tảng để ngăn chặn việc nhận thu nhập và xóa hợp đồng quảng cáo.

Only Monday là ban nhạc đã tạo nên hiện tượng với những ca khúc hit trên khắp cả nước Thái Lan. Nhiều sản phẩm của ban nhạc đạt hàng chục triệu lượt xem. Only Monday gồm 3 thành viên, trong đó Tee là ca sĩ chính kiêm guitar. Sau khi thử giọng cho dự án GMM Audition, họ ký hợp đồng để trở thành nghệ sĩ dưới trướng hãng thu âm này.