Jun Vũ giữa lúc vướng tin chia tay Hải Nam

Chuyện tình cảm giữa Jun Vũ và Hải Nam gần đây trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cặp đôi bị đồn đoán đã đường ai nấy đi, xuất phát từ ca khúc Anh cảm giác mình sắp chia tay mà Hải Nam trình bày trong chương trình Anh trai "say hi". Theo chia sẻ của Hải Nam, đây là một sáng tác lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân. Khi chia sẻ về bài hát, Hải Nam cho biết: "Đây là khoảnh khắc của 2 người ở cạnh nhau nhưng đến 1 ngày lại tự cảm nhận được không còn gần nhau, không còn là số 1 trong lòng đối phương. Mình tự cảm giác được ngày đó sắp tới, ngày mà 2 đứa không còn tiếp tục đi với nhau nữa, nhưng cả 2 không dứt khoát được".

Cả hai chưa lên tiếng chính thức về mối quan hệ, nhưng hàng loạt đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, một tài khoản bình luận lý do chia tay là Jun Vũ có người mới. Tuy nhiên, dưới bình luận này, Hải Nam viết: “Đừng đồn bậy bạ, ảnh hưởng tới danh dự người khác”. Nam ca sĩ không xác nhận chuyện anh và Jun Vũ đã thực sự chia tay hay chưa.

Jun Vũ từng vướng tin hẹn hò Hải Nam (sinh năm 1996). Họ quen nhau từ năm 2019 sau khi quay chung một dự án quảng cáo. Tới cuối năm 2024, nữ diễn viên vẫn chia sẻ khoảnh khắc thân thiết với Hải Nam trên trang cá nhân nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, gần đây họ không còn tương tác nhiều cùng nhau.

Về phần Jun Vũ, cô lột xác rõ rệt về phong cách. Nữ diễn viên bước chân ngành giải trí với phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo, gương mặt đẹp. Nhưng giờ đây cô thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. Cô thường chọn những trang phục ôm sát, cúp ngực hoặc cúp ren xuyên thấu.

Cuối 2024, Jun Vũ tham gia Sao nhập ngũ và trở thành quán quân. Thời gian đó, cô cũng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng về ngoại hình được cho là khác lạ so với trước. Nữ diễn viên viết: “40 kg bị nói trông như bộ xương di động, cò hương, không có sức sống. 47 kg lại bị hỏi sửa mặt à, sao dạo này khác thế, thích nét đẹp hồi xưa hơn. Theo đuổi cố định một style thì nhận xét một màu, trăm lần như một, không có sự đổi mới, nhạt. Mỗi lần xuất hiện một phong cách khác nhau, mọi người lại bình luận trông khác thế, phải cô ấy không, mới thẩm mỹ gì à hay hồi xưa trông có nét riêng hơn".

Jun Vũ sinh năm 1995, đã có nhiều năm theo nghề diễn và tham gia loạt dự án phim như Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu 3, Chìa khóa trăm tỷ... Năm 2024, cô tham gia bộ phim 18+ B4s - Trước giờ yêu nhưng nội dung bị chê nhạt nhòa. B4s - Trước giờ yêu rút khỏi rạp sau gần 1 tháng phát hành, thu về chưa đầy 4 tỷ đồng .

