Vũ Cát Tường vướng tranh cãi

Sân khấu "Illusion" của Vũ Cát Tường được chỉ ra là có điểm tương đồng với Taeyong, khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Cộng đồng mạng đang tranh luận về tiết mục Illusion của Vũ Cát Tường trong chung kết vừa lên sóng của Anh trai “say hi”. Nhiều khán giả chỉ ra tiết mục có điểm tương đồng với 404 medley trong concert TY TRACK của Taeyong (thành viên nhóm NCT).

Cụ thể, thông qua công nghệ sân khấu Lightwalk Illusion, nghệ sĩ tạo cảm giác như đang bước đi trên ánh sáng. Công nghệ này đã được Taeyong áp dụng trong concert trước đây. Do đó, không ít khán giả đặt câu hỏi liệu giọng ca Vết mưa có sao chép ý tưởng của nam thần tượng Hàn Quốc hay không.

Tiết mục Illusion vướng tranh luận. Ảnh: FBNV.

Vũ Cát Tường chưa lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên, giữa những ý kiến cho rằng ca sĩ này sao chép ý tưởng, không ít khán giả bênh vực. Họ cho rằng công nghệ Lightwalk Illusion đã phổ biến từ nhiều năm trước và được không ít nghệ sĩ áp dụng, chẳng hạn (S)TRONG Trọng Hiếu. Do đó, việc giọng ca sinh năm 1992 bị tố đạo nhái là không hợp lý.

Vũ Cát Tường hiện là một trong 30 nghệ sĩ của chương trình Anh trai “say hi” mùa 2. Ca sĩ này luôn nằm trong top thí sinh có thứ hạng cao xuyên suốt chương trình, thậm chí nhiều lần làm đội trưởng. Giọng ca sinh năm 1992 thậm chí được dự đoán lọt Best5.

Anh trai “say hi” đang mở bình chọn cho 18 anh trai lọt vào chung kết. 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất lọt Best5 ở chung kết. Theo kết quả công khai trên trang web chính thức, Negav đang dẫn đầu với hơn 3,7 triệu bình chọn tính tới tối 8/12.

Trong khi đó, buitruonglinh đứng thứ 2 với hơn 3,5 triệu bình chọn. Sau đó lần lượt là Vũ Cát Tường (2,9 triệu) B Ray (2,7 triệu) và CONGB (2,2 triệu).

Với tiết mục solo vòng chung kết, giọng ca 33 tuổi tiếp tục được khen ngợi với ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng chất chứa đầy nội tâm qua giọng hát đẹp. Chỉ với một cây đàn piano đặt ở vị trí trung tâm sân khấu, Vũ Cát Tường đặt trọn mọi cảm xúc vào tiếng hát, giai điệu và từng thanh âm phát ra từ cây dương cầm.

Sân khấu Illusion được thiết kế đầy tính biểu tượng: chiếc dương cầm đặt giữa luồng sáng trắng bao quanh, phía trên là chiếc lá trắng treo lơ lửng.