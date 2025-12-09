Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vũ Cát Tường vướng tranh cãi

  • Thứ ba, 9/12/2025 01:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sân khấu "Illusion" của Vũ Cát Tường được chỉ ra là có điểm tương đồng với Taeyong, khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Cộng đồng mạng đang tranh luận về tiết mục Illusion của Vũ Cát Tường trong chung kết vừa lên sóng của Anh trai “say hi”. Nhiều khán giả chỉ ra tiết mục có điểm tương đồng với 404 medley trong concert TY TRACK của Taeyong (thành viên nhóm NCT).

Cụ thể, thông qua công nghệ sân khấu Lightwalk Illusion, nghệ sĩ tạo cảm giác như đang bước đi trên ánh sáng. Công nghệ này đã được Taeyong áp dụng trong concert trước đây. Do đó, không ít khán giả đặt câu hỏi liệu giọng ca Vết mưa có sao chép ý tưởng của nam thần tượng Hàn Quốc hay không.

Vu Cat Tuong anh 1

Tiết mục Illusion vướng tranh luận. Ảnh: FBNV.

Vũ Cát Tường chưa lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên, giữa những ý kiến cho rằng ca sĩ này sao chép ý tưởng, không ít khán giả bênh vực. Họ cho rằng công nghệ Lightwalk Illusion đã phổ biến từ nhiều năm trước và được không ít nghệ sĩ áp dụng, chẳng hạn (S)TRONG Trọng Hiếu. Do đó, việc giọng ca sinh năm 1992 bị tố đạo nhái là không hợp lý.

Vũ Cát Tường hiện là một trong 30 nghệ sĩ của chương trình Anh trai “say hi” mùa 2. Ca sĩ này luôn nằm trong top thí sinh có thứ hạng cao xuyên suốt chương trình, thậm chí nhiều lần làm đội trưởng. Giọng ca sinh năm 1992 thậm chí được dự đoán lọt Best5.

Anh trai “say hi” đang mở bình chọn cho 18 anh trai lọt vào chung kết. 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất lọt Best5 ở chung kết. Theo kết quả công khai trên trang web chính thức, Negav đang dẫn đầu với hơn 3,7 triệu bình chọn tính tới tối 8/12.

Trong khi đó, buitruonglinh đứng thứ 2 với hơn 3,5 triệu bình chọn. Sau đó lần lượt là Vũ Cát Tường (2,9 triệu) B Ray (2,7 triệu) và CONGB (2,2 triệu).

Với tiết mục solo vòng chung kết, giọng ca 33 tuổi tiếp tục được khen ngợi với ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng chất chứa đầy nội tâm qua giọng hát đẹp. Chỉ với một cây đàn piano đặt ở vị trí trung tâm sân khấu, Vũ Cát Tường đặt trọn mọi cảm xúc vào tiếng hát, giai điệu và từng thanh âm phát ra từ cây dương cầm.

Sân khấu Illusion được thiết kế đầy tính biểu tượng: chiếc dương cầm đặt giữa luồng sáng trắng bao quanh, phía trên là chiếc lá trắng treo lơ lửng.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Minh Hạo

Vũ Cát Tường Vũ Cát Tường Dương Cầm Negav Anh trai "say hi" buitruonglinh B Ray CONGB Taeyong Trọng Hiếu

  • Vũ Cát Tường

    Vũ Cát Tường

    Vũ Cát Tường là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ có khả năng sáng tác đa dạng các thể loại như: R&B, Alternative Rock, Blues, Pop, Ballad, Neo-soul. Vũ Cát Tường là Á quân cuộc thi "Giọng Hát Việt" mùa thứ 2 (2013). Sau cuộc thi, cô đã ra mắt những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc như "Đông", "Vết mưa". Cô từng nhận được 4 đề cử và thắng 1 lần tại giải Cống hiến. Vũ Cát Tường đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong "Giọng Hát Việt Nhí" mùa thứ 4.

    Bạn có biết: Vũ Cát Tường tốt nghiệp loại giỏi của khoa Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM).

    • Ngày sinh: 02/10/1992
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Album: Vol 1 Giải mã (2014)
    • Ca khúc tiêu biểu: Đông, Vết mưa, Yêu xa, Mơ, Phai, Cô gái ngày hôm qua

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Đỗ Ngọc Cầm

    Đỗ Ngọc Cầm

    Nhạc sĩ Dương Cầm tên thật Đỗ Ngọc Cầm là một trong những nghệ sĩ vừa có thể sáng tác, biểu diễn vừa hòa âm phối khí. Âm nhạc của Dương Cầm chủ yếu theo phong cách Pop Ballad và Semi classic. Dương Cầm từng tham gia vòng loại "Sao Mai điểm hẹn 2008", sau cuộc thi anh công tác giảng dạy tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đồng thời sáng tác, biên tập, sản xuất âm nhạc. Dương Cầm là tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng như: Ngây ngô, Phía cuối chân trời, Mong anh về, Biển và ánh trăng...

    Bạn có biết: Dương Cầm từng đạt giải Bài hát Việt năm 2005 với ca khúc "Mong anh về".

    • Ngày sinh: 07/04/1987
    • Quê quán: Đắk Lắk
    • Sáng tác tiêu biểu: Ngây ngô, Phía cuối chân trời, Phụ nữ Việt, Trả lại cho em, Mong anh về, Ngày tình yêu, Biển và ánh trăng

Đọc tiếp

'My nhan ngu' Lam Duan vap nga tren tham do hinh anh

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn vấp ngã trên thảm đỏ

04:08 7/12/2025 04:08 7/12/2025

0

Sự kiện của iQiyi diễn ra tối 6/12 quy tụ hơn 100 ngôi sao, khách mời trong lĩnh vực giải trí. Lâm Duẫn, Dương Mịch, Tống Tổ Nhi, Bạch Lộc... cùng nhiều nghệ sĩ khác tham gia.

Nhat Minh sau khi ly hon Binh Tinh hinh anh

Nhật Minh sau khi ly hôn Bình Tinh

16:51 6/12/2025 16:51 6/12/2025

0

Nhật Minh cho biết anh và bạn gái mới bên nhau cách đây 2 tháng. Trước đó, ca sĩ thông báo đã chia tay Bình Tinh.

Nhieu anh trai gay that vong hinh anh

Nhiều anh trai gây thất vọng

06:07 7/12/2025 06:07 7/12/2025

0

Chung kết 2 Anh trai “say hi” lên sóng với 9 tiết mục solo. Trong đó, Vũ Cát Tường, B Ray tiếp tục là tâm điểm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý