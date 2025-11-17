Nghệ sĩ Việt đến tiễn đưa mẹ Tuấn Hưng

Nhiều đồng nghiệp như NSND Tự Long, NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, Khắc Việt, Phan Đinh Tùng... tới tiễn đưa mẹ của Tuấn Hưng về nơi an nghỉ.

Lễ viếng và truy điệu bà Nguyễn Thị Lam - mẹ của nghệ sĩ Tuấn Hưng - diễn ra lúc 9h 17/11 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Nhiều đồng nghiệp của Tuấn Hưng như NSND Tự Long, NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, Khắc Việt, Phan Đinh Tùng, Tú Dưa, MC Anh Tuấn, MC Phí Linh, siêu mẫu Hạ Vy, danh thủ Hồng Sơn... tới chia buồn với gia đình và tiễn đưa bà Nguyễn Thị Lam về nơi an nghỉ.

Hình ảnh trong tang lễ của mẹ Tuấn Hưng. Ảnh: Fb Hạ Vy.

Bà Nguyễn Thị Lam qua đời lúc 21h15 ngày 15/11 sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian qua, Tuấn Hưng tạm gác lại nhiều lịch trình công việc để chăm sóc mẹ.

Trước đó, Tuấn Hưng cạo trọc để cầu phúc cho mẹ. "Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời. Hưng cạo đầu không phải để thay đổi hình ảnh, mà để buông bớt cái tôi, giữ lại phần người con. Mong mẹ khỏe hơn mỗi ngày. Mong lòng mình yên hơn từng ngày. Và mong ai còn mẹ đừng chờ đến lúc này mới thương", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Đầu tháng 11, Tuấn Hưng chia sẻ anh rơi vào tình trạng lo lắng, căng thẳng do mẹ đang bệnh nặng. Cũng từ đó, Tuấn Hưng liên tục đau dạ dày, cơ thể mệt mỏi và sụt cân thấy rõ.

“Sợ phải nhận những cuộc gọi liên tiếp của bác sĩ hay những cuộc điện thoại của vợ lúc đêm khuya. Vội vã xếp hành lý bay về ngay lập tức, thao thức mấy ngày, chính mình cũng sụt đi 5 kg. Không có tâm trạng ăn uống, cơn đau dạ dày hành cho nhừ người hơn 10 tiếng bay. 7h sáng vào viện khám thấy đỡ chút nên về, 11h lại đau, lại vào viện”, Tuấn Hưng viết.