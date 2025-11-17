Nghệ sĩ Việt đến tiễn đưa mẹ Tuấn Hưng

Lễ viếng và truy điệu bà Nguyễn Thị Lam - mẹ của nghệ sĩ Tuấn Hưng - diễn ra lúc 9h 17/11 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Nhiều đồng nghiệp của Tuấn Hưng như NSND Tự Long, NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, Khắc Việt, Phan Đinh Tùng, Tú Dưa, MC Anh Tuấn, MC Phí Linh, siêu mẫu Hạ Vy, danh thủ Hồng Sơn... tới chia buồn với gia đình và tiễn đưa bà Nguyễn Thị Lam về nơi an nghỉ.
|
Hình ảnh trong tang lễ của mẹ Tuấn Hưng. Ảnh: Fb Hạ Vy.
Bà Nguyễn Thị Lam qua đời lúc 21h15 ngày 15/11 sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian qua, Tuấn Hưng tạm gác lại nhiều lịch trình công việc để chăm sóc mẹ.
Trước đó, Tuấn Hưng cạo trọc để cầu phúc cho mẹ. "Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời. Hưng cạo đầu không phải để thay đổi hình ảnh, mà để buông bớt cái tôi, giữ lại phần người con. Mong mẹ khỏe hơn mỗi ngày. Mong lòng mình yên hơn từng ngày. Và mong ai còn mẹ đừng chờ đến lúc này mới thương", nam nghệ sĩ chia sẻ.
Đầu tháng 11, Tuấn Hưng chia sẻ anh rơi vào tình trạng lo lắng, căng thẳng do mẹ đang bệnh nặng. Cũng từ đó, Tuấn Hưng liên tục đau dạ dày, cơ thể mệt mỏi và sụt cân thấy rõ.
“Sợ phải nhận những cuộc gọi liên tiếp của bác sĩ hay những cuộc điện thoại của vợ lúc đêm khuya. Vội vã xếp hành lý bay về ngay lập tức, thao thức mấy ngày, chính mình cũng sụt đi 5 kg. Không có tâm trạng ăn uống, cơn đau dạ dày hành cho nhừ người hơn 10 tiếng bay. 7h sáng vào viện khám thấy đỡ chút nên về, 11h lại đau, lại vào viện”, Tuấn Hưng viết.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.