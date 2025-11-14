Vợ chồng Đăng Khôi sau 20 năm bên nhau

Sau 20 năm bên nhau, Đăng Khôi và Thủy Anh có 3 con chung. Hai người vẫn giữ được sự ngọt ngào, lãng mạn như lúc mới yêu.

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi vừa kỷ niệm 20 năm bên nhau. Nam ca sĩ đăng ảnh chụp cùng bà xã lên trang cá nhân kèm chia sẻ: “Kỷ niệm 12 năm ngày anh là người may mắn được gọi em là vợ yêu, được đồng hành cùng nhau qua những khoảnh khắc trong cuộc sống... để hôm nay nhìn lại vẫn thấy bàn tay em là nơi anh muốn nắm chặt nhất”.

Trong khi đó, Thủy Anh nhắn nhủ: “Đã bên nhau 20 năm, 12 năm chính thức trở thành vợ chồng, điều may mắn nhất cuộc đời em chính là được làm vợ của chồng yêu Đăng Khôi. Thời gian chỉ là con số, bởi mỗi ngày đối với chúng ta đều nhiều xúc cảm như những ngày đầu tiên. Vợ nguyện mãi đồng hành với chồng trong mọi buồn vui của cuộc sống, luôn là nơi ấm áp nhất để chồng nghĩ về”.

Hình ảnh kỷ niệm 20 năm bên nhau của vợ chồng Đăng Khôi. Ảnh: FBNV.

Thủy Anh và Đăng Khôi gặp nhau thông qua các buổi chụp hình cách đây 20 năm nhưng ban đầu không có ấn tượng về đối phương. Đến lần thứ 3, khi vô tình gặp tại một cửa hàng quần áo, Đăng Khôi cảm mến Thủy Anh rồi chủ động theo đuổi.

Đăng Khôi sinh năm 1983 tại Hà Nội, được biết tới thông qua các ca khúc nổi tiếng như Cô bé mùa đông, Vì sao trong anh, Chiếc lá tình yêu... Năm 2024, anh được chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Năm 2013, anh kết hôn với Lê Thủy Anh. Sau nhiều năm chung sống, họ có 3 con. Bé thứ 3 của cặp sao chào đời cuối năm 2024 và được đặt tên ở nhà là Kai.

“Tôi đặt tên con là Kai. Kai tức là Khôi và Gai. Con trai của tôi cũng là một thành viên của gia đình Anh trai vượt ngàn chông gai, cho nên tên con là Nguyễn Đăng Anh Tài”, Đăng Khôi chia sẻ vào thời điểm con chào đời.