Không nhận ra Suzy

Suzy xuất hiện với tạo hình ma cà rồng độc đáo trong tấm ảnh mới. Vẻ ngoài của nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn tán.

Tờ Isplus đưa tin công ty sản xuất đã phát hành hình ảnh đầu tiên của Suzy trong dự án phim Delusion. Hình ảnh cho thấy nữ diễn viên hóa thân thành ma cà rồng với mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt sắc lạnh, biểu cảm mạnh mẽ, có phần đáng sợ.

Với dự án này, Suzy tái hợp bạn diễn Kim Seon Ho. Họ từng kết hợp trong phim truyền hình Start-Up. Đạo diễn Han Jae Rim - người dẫn đầu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc với các dự án như The King, The Face Reader, The Eight Show - sẽ thực hiện Delusion.

Hình ảnh mới của Suzy gây chú ý. Ảnh: Isplus.

Delusion xoay quanh câu chuyện về họa sĩ Yoon I Ho (Kim Seon Ho) người được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa (Suzy) - một người phụ nữ quyến rũ đã mất tích hơn nửa thế kỷ. Câu chuyện dần hé lộ khi Yoon I Ho tiếp cận những bí mật bí ẩn của Song Jeong Hwa.

Vừa qua, Suzy trở lại với bộ phim mới mang tên Genie, Make A Wish kết hợp cùng Kim Woo Bin. Bộ phim kể về một người phụ nữ cô đơn Ga Young (Suzy) vô tình đánh thức vị thần bí ẩn Iblis (Kim Woo Bin đóng), khơi mào một mối tình lãng mạn bất ngờ giữa thế giới loài người và thế giới siêu nhiên.

Bộ phim đạt được kỳ vọng cao từ trước khi ra mắt bởi quy tụ dàn diễn viên toàn sao và cốt truyện độc đáo. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Suzy là điểm yếu của phim. Trên diễn đàn Nate Pann, hầu hết bình luận chê diễn xuất của Suzy.