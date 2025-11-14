Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Không nhận ra Suzy

  • Thứ sáu, 14/11/2025 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Suzy xuất hiện với tạo hình ma cà rồng độc đáo trong tấm ảnh mới. Vẻ ngoài của nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn tán.

Tờ Isplus đưa tin công ty sản xuất đã phát hành hình ảnh đầu tiên của Suzy trong dự án phim Delusion. Hình ảnh cho thấy nữ diễn viên hóa thân thành ma cà rồng với mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt sắc lạnh, biểu cảm mạnh mẽ, có phần đáng sợ.

Với dự án này, Suzy tái hợp bạn diễn Kim Seon Ho. Họ từng kết hợp trong phim truyền hình Start-Up. Đạo diễn Han Jae Rim - người dẫn đầu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc với các dự án như The King, The Face Reader, The Eight Show - sẽ thực hiện Delusion.

Hình ảnh mới của Suzy gây chú ý. Ảnh: Isplus.

Delusion xoay quanh câu chuyện về họa sĩ Yoon I Ho (Kim Seon Ho) người được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa (Suzy) - một người phụ nữ quyến rũ đã mất tích hơn nửa thế kỷ. Câu chuyện dần hé lộ khi Yoon I Ho tiếp cận những bí mật bí ẩn của Song Jeong Hwa.

Vừa qua, Suzy trở lại với bộ phim mới mang tên Genie, Make A Wish kết hợp cùng Kim Woo Bin. Bộ phim kể về một người phụ nữ cô đơn Ga Young (Suzy) vô tình đánh thức vị thần bí ẩn Iblis (Kim Woo Bin đóng), khơi mào một mối tình lãng mạn bất ngờ giữa thế giới loài người và thế giới siêu nhiên.

Bộ phim đạt được kỳ vọng cao từ trước khi ra mắt bởi quy tụ dàn diễn viên toàn sao và cốt truyện độc đáo. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Suzy là điểm yếu của phim. Trên diễn đàn Nate Pann, hầu hết bình luận chê diễn xuất của Suzy.

  • Bae Suzy

    Bae Suzy

    Bae Suzy với nghệ danh Suzy, là nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc công ty JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng bị loại. Tuy nhiên, Suzy nhận được sự chú ý từ công ty JYP và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Ngoài hoạt động ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim "Dream High" (2011), "Yêu Không Kiểm Soát" (2016). Cô còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc.

    Bạn có biết: Suzy là người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ca sĩ, tân binh truyền hình và tân binh điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/10/1994
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Album: Yes? No? (2017)
    • Phim tiêu biểu: Dream High (2011), Architecture 10 (2012), Gu Family Book (2013), Khi Nàng Say Giấc (2017),...

