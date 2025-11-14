Không nhận ra Suzy

Tờ Isplus đưa tin công ty sản xuất đã phát hành hình ảnh đầu tiên của Suzy trong dự án phim Delusion. Hình ảnh cho thấy nữ diễn viên hóa thân thành ma cà rồng với mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt sắc lạnh, biểu cảm mạnh mẽ, có phần đáng sợ.
Với dự án này, Suzy tái hợp bạn diễn Kim Seon Ho. Họ từng kết hợp trong phim truyền hình Start-Up. Đạo diễn Han Jae Rim - người dẫn đầu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc với các dự án như The King, The Face Reader, The Eight Show - sẽ thực hiện Delusion.
Hình ảnh mới của Suzy gây chú ý. Ảnh: Isplus.
Delusion xoay quanh câu chuyện về họa sĩ Yoon I Ho (Kim Seon Ho) người được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa (Suzy) - một người phụ nữ quyến rũ đã mất tích hơn nửa thế kỷ. Câu chuyện dần hé lộ khi Yoon I Ho tiếp cận những bí mật bí ẩn của Song Jeong Hwa.
Vừa qua, Suzy trở lại với bộ phim mới mang tên Genie, Make A Wish kết hợp cùng Kim Woo Bin. Bộ phim kể về một người phụ nữ cô đơn Ga Young (Suzy) vô tình đánh thức vị thần bí ẩn Iblis (Kim Woo Bin đóng), khơi mào một mối tình lãng mạn bất ngờ giữa thế giới loài người và thế giới siêu nhiên.
Bộ phim đạt được kỳ vọng cao từ trước khi ra mắt bởi quy tụ dàn diễn viên toàn sao và cốt truyện độc đáo. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Suzy là điểm yếu của phim. Trên diễn đàn Nate Pann, hầu hết bình luận chê diễn xuất của Suzy.
Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?
Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.
Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.