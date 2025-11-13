Lễ cưới của Hương Liên có suối vải nhân tạo và 700 khách dự

Hương Liên tổ chức lễ cưới tại Hà Nội với ông xã Lê Minh Trung vào tối 13/11. Lễ cưới mang đậm tinh thần Á Đông, trang trí bằng tre, hoa sen.

Tối 13/11, Hương Liên tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. Không gian bữa tiệc có tông màu xanh, trắng, được trang trí bằng hình ảnh hoa sen và tre, khắc họa tinh thần mềm mại, thanh tao nhưng cũng kiêu hãnh, vững chãi trong tình yêu. Lễ cưới mang đậm tinh thần Á Đông, đúng như mong muốn của Hương Liên.

Ngoài ra, xuất phát từ câu thành ngữ "uống nước nhớ nguồn", Hương Liên cùng ê-kíp đã tạo nên dòng suối nhân tạo bằng hơn 50 m vải organza để tỏ lòng biết ơn với hai bên gia đình. Hôn lễ dự kiến có khoảng 700 khách mời.

Không gian lễ cưới của Hương Liên. Ảnh: FBNV.

Trong ngày trọng đại, Hương Liên chọn chiếc váy cưới có thiết kế kín đáo, chất liệu ren. Hương Liên và ông xã nên duyên sau khi cô đi cùng một chuyến bay tới TP.HCM với mẹ của anh Lê Minh Trung. Sau đó, họ hẹn hò kín tiếng và tổ chức ăn hỏi vào tháng 6.

Ông xã của Hương Liên là cán bộ đang công tác trong cơ quan nhà nước. Theo Hương Liên, bố chồng cô là cán bộ quân đội, trong khi mẹ là cán bộ hải quan.

Cô dâu Hương Liên trong ngày vui. Ảnh: FBNV.

Thời điểm nhận nhiều bình luận, thắc mắc về gia thế chồng sau lễ ăn hỏi, Hương Liên chia sẻ: “Liên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp nhân ngày vui của gia đình. Liên xin trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của mình là anh Lê Minh Trung, hiện là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước”. Tới đầu tháng 7, Hương Liên đăng ký kết hôn.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, hiện sống tại Hà Nội. Cô được biết đến với công việc người mẫu tự do, TikToker. Hương Liên gây chú ý qua chương trình The Face nhờ nhan sắc nổi bật, gương mặt thanh tú và làn da trắng.