Hương Liên lần đầu khoe ảnh chồng

Hương Liên chia sẻ bộ ảnh cưới lên trang cá nhân và cũng lần đầu đăng ảnh cùng ông xã. Cô đăng ký kết hôn từ đầu tháng 7.

Trong loạt hình, Hương Liên mặc chiếc váy cưới chất liệu ren dáng cúp ngực. Kèm theo loạt ảnh, Hương Liên chia sẻ: “Hai trái tim hòa cùng nhịp đập”. Đây cũng là lần đầu Hương Liên đăng ảnh chụp cùng ông xã lên trang cá nhân.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, hiện sống tại Hà Nội. Cô được biết đến với công việc người mẫu tự do, TikToker. Hương Liên gây chú ý qua chương trình The Face nhờ nhan sắc nổi bật, gương mặt thanh tú và làn da trắng.

Hương Liên chia sẻ ảnh cưới. Ảnh: FBNV.

Hương Liên làm lễ ăn hỏi vào tháng 6 sau thời gian giấu kín chuyện riêng tư. Sau đó, Hương Liên lên tiếng chia sẻ về gia cảnh chồng sắp cưới. Cô cho biết chồng sắp cưới tên Lê Minh Trung, là một cán bộ đang công tác trong cơ quan nhà nước. Theo Hương Liên, gia đình chồng cô là cán bộ nhà nước. Bố chồng là cán bộ quân đội, trong khi mẹ là cán bộ hải quan.

“Liên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp nhân ngày vui của gia đình. Liên xin trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của mình là anh Lê Minh Trung, hiện là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước”, Hương Liên viết.

Tới đầu tháng 7, Hương Liên đăng ký kết hôn. Thời điểm đó, người mẫu cũng nhớ lại cơ duyên để cô quen biết chồng.

Hương Liên kể: "Em không bao giờ quên trên chuyến máy bay VN-265 (20h30) vào TP.HCM. Nơi mà tình yêu bắt đầu khi em gặp mẹ và nên duyên với cậu con trai của mẹ. Hạnh phúc của chúng ta là sự vun vén của hai bên gia đình. Lần đầu đón em là khi học xong ở VTV. Lần này đón em ở trường quay VTV cũng là chúng ta, nhưng thành vợ chồng. Anh xin chữ ký một đời".