Phương Linh bức xúc lên tiếng khi bị miệt thị ngoại hình. “Đến lúc chúng ta ngừng tình dục hóa và coi ngoại hình phụ nữ như một đối tượng để phán xét", hoa hậu nhấn mạnh.

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh tham gia một sự kiện tổ chức ở sân pickleball. Sau đó, khi video ghi lại cảnh hoa hậu chơi pickleball lan truyền, khán giả để lại nhiều ý kiến trái chiều. Họ mỉa mai việc Phương Linh buông xõa mái tóc dài thay vì buộc lên gọn gàng, trang điểm đậm khi chơi thể thao.

Khi nhận những ý kiến trái chiều, Nguyễn Hoàng Phương Linh lên tiếng. Cô chia sẻ: “Đã đến lúc chúng ta ngừng bình thường hóa việc tình dục hóa và coi cơ thể, ngoại hình phụ nữ như một đối tượng để phán xét. Hôm qua, tôi để tóc xoăn khi tham gia một sự kiện chăm sóc tóc được tổ chức trên sân pickleball. Tôi chọn kiểu tóc đó vì nó phù hợp với hoàn cảnh và tôi tham gia chỉ vì trông nó vui. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém”.

Hoa hậu Phương Linh lên tiếng khi bị chế giễu ngoại hình. Ảnh: FBNV.

Hoa hậu tiếp tục: “Thế nhưng đã có nhiều bình luận không phù hợp, tình dục hóa ngoại hình của tôi và người khác. Nếu đó chỉ là những ý kiến cá nhân dựa trên suy đoán vô căn cứ, tôi có thể bỏ qua. Mọi người có quyền có ý kiến riêng và tôi chọn không phản ứng với những điều mình không kiểm soát được.

Nhưng rồi tôi nhớ đến một người phụ nữ từng nói cô ấy đặt tên con gái theo tên tôi. Lúc đó, tôi nhận ra mình có trách nhiệm phải lên tiếng. Im lặng đồng nghĩa chấp nhận và vô tình củng cố tư duy xem cơ thể phụ nữ là tài sản công cộng. Tôi không thể để những bé gái lớn lên và nghĩ rằng điều này là bình thường”.

Theo hoa hậu, việc tình dục hóa phụ nữ một cách tùy tiện trên mạng không hề vô hại. Nó tạo ra một xã hội xem nhẹ giá trị, năng lực và tiếng nói của phụ nữ. Nó củng cố tư duy thiếu tôn trọng là điều có thể chấp nhận, rằng hành vi có hại được bỏ qua và phụ nữ bị phán xét trước khi họ được lắng nghe.

Theo thời gian, điều này làm tổn hại sức khỏe tinh thần, bào mòn sự tự tin, hạn chế cơ hội và bình thường hóa thái độ xâm phạm quyền tự chủ, phẩm giá của người khác.

“Chúng ta bảo vệ thế hệ tiếp theo không phải bằng cách nói cho họ biết phải mặc gì, mà bằng cách dạy xã hội ngừng tình dục hóa bất kỳ ai. Tóc, trang phục hay sự tự tin của một người không phải là lời mời gọi. Đó là sự thể hiện bản sắc, niềm vui và sự thoải mái trong chính cơ thể họ. Con cái, chị em chúng ta và cả thế hệ sau xứng đáng được sống an toàn, tự do, hạnh phúc, không bị phán xét, gán nhãn hay quy chụp đạo đức”, hoa hậu nhấn mạnh.

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025 tổ chức vào cuối tháng 12.