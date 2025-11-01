Á hậu Thùy Dung sinh con

Á hậu Thùy Dung vừa đón con đầu lòng. Cô kết hôn với chồng doanh nhân vào năm 2022.

Tối 31/10, Á hậu Thùy Dung chia sẻ video xác nhận thông tin đã sinh con đầu lòng. Video ghi lại hành trình từ khi cô mang thai được ông xã quan tâm, chăm sóc tới lúc em bé chào đời. Đoạn video cũng cho thấy những hình ảnh đầu tiên của em bé. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Thùy Dung.

Trong suốt thời gian mang thai, Thùy Dung khá kín tiếng. Cô không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào trong thai kỳ. Thay vào đó, á hậu vẫn cập nhật những lịch trình công việc.

Á hậu Thùy Dung đón con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Á hậu Thùy Dung và chồng doanh nhân cử hành hôn lễ vào tối 3/12/2022, tại TP.HCM. Nửa kia của Thùy Dung cao hơn 1,8 m, vẻ ngoài điển trai. Cả hai có khoảng 4 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà.

Huỳnh Thị Thùy Dung sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP.HCM và là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, mùa mà Đỗ Mỹ Linh đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Từ năm 2017, cô bắt đầu sự nghiệp MC, dẫn dắt nhiều sự kiện như họp báo, tuần lễ thời trang và thường xuyên dẫn chương trình song ngữ (tiếng Việt - tiếng Anh). Hiện tại, Thùy Dung vẫn duy trì công việc MC và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.