Đàm Thu Trang cảnh báo

Đàm Thu Trang lên tiếng cảnh báo khi hình ảnh của cô bị sử dụng trái phép. Đây không phải lần đầu vợ chồng người mẫu bức xúc trước tình trạng giả mạo tràn lan mạng xã hội.

Tối 30/10, Đàm Thu Trang lên tiếng cảnh báo cộng đồng mạng việc cô bị mạo danh. Vợ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để đi tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

“Gần đây rất nhiều bạn nhắn tin cho Trang và hỏi đây có phải trang cá nhân chính chủ của Trang không. Trang này đang tuyển dụng kiếm tiền bằng cách xem video. Tôi mong các bạn hãy cảnh giác và thật sự tỉnh táo trước những thông tin giả mạo như thế này. Tôi chỉ sử dụng duy nhất trang cá nhân này”, Đàm Thu Trang thông báo.

Đàm Thu Trang bị mạo danh trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Đây không phải lần đầu tiên Đàm Thu Trang bức xúc việc cô hoặc ông xã bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để lừa đảo cộng đồng mạng. Hồi 2023, Đàm Thu Trang chia sẻ việc có kênh TikTok giả mạo vợ chồng cô để bán nước hoa. Kênh khác thì dùng hình ảnh của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường để câu view khiến anh phải lên tiếng.

“Thật sự không thể hiểu được sao lại có những thành phần ở không đến mức giả mạo người khác để làm gì nữa. Nếu có thể mong mọi người chung tay và báo cáo giúp tôi”, Nguyễn Quốc Cường cho biết thời điểm đó.

Đây là tình trạng chung của người nổi tiếng và rất nhiều lần họ phải lên tiếng cảnh báo nhưng sự việc không được giải quyết triệt để.

Cách đây không lâu, quản lý của Đức Phúc lên tiếng việc hình ảnh của ca sĩ này trong chung kết Intervision 2025 diễn ra ở Nga bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Cùng thời điểm, MC Cát Tường thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Hồi tháng 4, Việt Hương bức xúc trước tình trạng nhiều trang mạng, tài khoản giả mạo tên tuổi cô để quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng.