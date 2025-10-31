'Em gái quốc dân' lên tiếng việc lộ ảnh hẹn hò ở Nha Trang

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Theo Kim Yoo Jung, cô và bạn diễn bật cười suốt 3 phút sau khi cả hai vướng tin hẹn hò tại Nha Trang. Nữ diễn viên khẳng định chuyến đi có cả đoàn phim "Dear X".

Ngày 31/10, tờ Star News Korea đưa tin nữ diễn viên Kim Yoo Jung lên tiếng về tin đồn hẹn hò với bạn diễn Kim Do Hoon. Trước đó, hai người bị bắt gặp hẹn hò tại Nha Trang, sau đó trở thành chủ đề bàn tán và dấy lên tin đồn yêu đương. Tuy nhiên, đó là chuyến đi chung của cả đoàn phim Dear X. Ngoài các diễn viên, chuyến đi còn có sự tham gia của đạo diễn Lee Eung Bok và ê-kíp sản xuất.

Khi được hỏi về vấn đề này, đạo diễn Lee Eung Bok nói trong cuộc họp báo giới thiệu phim vào chiều 30/10: "Tôi sẵn sàng cung cấp thêm ảnh của hai người. Tôi đã chụp được khoảng 100 bức ảnh vào thời điểm đó".

Kim Yoo Jung anh 1

Kim Yoo Jung và 2 bạn diễn Kim Do Hoon, Kim Young Dae trong họp báo phim.

Kim Yoo Jung cũng cho biết: "Ngay sau khi tin đồn hẹn hò được đưa ra, tôi đã nói chuyện với Kim Do Hoon. Đó là thời điểm tôi vừa hoàn thành lịch trình ở Liên hoan phim quốc tế Busan và chúng tôi sắp tan làm. Chúng tôi đã cười suốt 3 phút khi nghe tin đồn đó. Tuy nhiên, điều đó cũng thể hiện sự quan tâm của các bạn dành cho chúng tôi. Do đó, tôi hy vọng dự án này sẽ thành công”.

Chiều 30/10, buổi họp báo sản xuất phim truyền hình Dear X được tổ chức tại CGV Yongsan I-Park Mall ở Yongsan-gu, Seoul. Đạo diễn Lee Eung Bok cùng dàn diễn viên Kim Yoo Jung, Kim Young Dae, Kim Do Hoon và Lee Yeol Eum đã tham dự.

Dear X dựa trên webtoon cùng tên của Ban Ji Woon. Tác phẩm kể về Baek Ah Jin (do Kim Yoo Jung thủ vai), một người phụ nữ nỗ lực thoát khỏi sự chà đạp.

Cuối tháng 9, tờ Tvreport đưa tin tin đồn hẹn hò Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon mới đây được đăng tải. Tin đồn xuất phát từ hình ảnh của 2 người tại sân bay Việt Nam. Hai ngôi sao được phát hiện cùng nhau tới Nha Trang. Tuy nhiên, công ty quản lý của cả hai nhanh chóng phủ nhận thông tin họ hẹn hò.

Theo đó, công ty quản lý Awesome Entertainment của Kim Yoo Jung và Peak J Entertainment của Kim Do Hoon tuyên bố: "Tin đồn hẹn hò giữa hai người là không đúng sự thật. Chuyến đi tới Nha Trang không chỉ có 2 người mà là đi cùng đoàn phim và các diễn viên của dự án Dear X".

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhờ vai trò diễn viên nhí. Cô thậm chí được mệnh danh “em gái quốc dân”. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời, Mây hoạ ánh trăng, Chàng quỷ của tôi

