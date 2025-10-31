Những lần gây tranh cãi của Quỳnh Anh Shyn

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn tung ra bộ ảnh hóa thân thành ông Thọ nhân dịp Halloween (ảnh trái). Trong bộ hình, Saabirose và Liu Grace hóa trang thành 2 em bé ôm trái đào. Tuy nhiên, ngay khi bộ hình được tung ra, Quỳnh Anh Shyn vướng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng bộ hình nhạy cảm, dung tục.

Tối 30/10, Quỳnh Anh Shyn thông báo gỡ bỏ hình ảnh và tiếp thu các ý kiến đóng góp. Cô cho biết: “Tôi đã nhận được rất nhiều lời góp ý và chia sẻ xoay quanh bộ ảnh hóa trang nhân dịp Halloween. Bên cạnh những tình cảm yêu mến từ mọi người, tôi cũng đọc được nhiều ý kiến góp ý chân thành về ý tưởng lần này. Với Shyn, Halloween luôn là dịp để mọi người được vui, sáng tạo và thử sức với những điều khác biệt. Nhưng tôi cũng hiểu là một người làm nghệ thuật, Shyn cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện để không khiến ai cảm thấy chưa thoải mái”.

Quỳnh Anh Shyn cho biết thêm: “Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số bạn khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng. Sau khi cùng ê-kíp xem xét kỹ lại, tôi đã quyết định gỡ bỏ những hình ảnh liên quan để tránh gây thêm hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết. Tôi rất biết ơn vì mọi người đã dành thời gian góp ý và quan tâm. Những chia sẻ đó giúp Shyn nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày”.

Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Anh Shyn gây tranh cãi. Về thời trang, Quỳnh Anh đã nhiều lần nhận bình luận trái chiều, đặc biệt bộ hình mặc bikini, đi boots, chụp ở đồi cát hay lần cô mặc quần dài làm từ chất liệu trong suốt làm lộ vòng 3. Năm 2018, Quỳnh Anh Shyn bị một tài khoản có tên M.H.N. tố không gửi quà give away dù người này đã tham gia chương trình do fashionista này tổ chức từ 2 năm trước đó. Em xinh này cũng từng bị một ê-kíp trang điểm tố chảnh chọe, thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Quỳnh Anh Shyn là một trong những fashionista nổi tiếng Việt Nam. Cô từng dẫn đầu chỉ số Media Impact Value (MIV) tại Paris Fashion Week Thu/Đông 2024. Vừa qua, Quỳnh Anh Shyn thử sức với lĩnh vực âm nhạc thông qua Em xinh “say hi”.

Tại Em xinh "say hi", Quỳnh Anh Shyn chưa phải nhân tố nổ bật về âm nhạc. Thay vào đó, cô được các em xinh khác đánh giá cao về khả năng nghĩ concept, lên ý tưởng trang phục. Quỳnh Anh Shyn cũng có lối nói chuyện hài hước và dí dỏm, nên thu hút thêm lượng fan từ chương trình này.

