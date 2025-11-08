Tương lai mờ mịt của Jack

Vì biểu diễn ca khúc có nội dung nhạy cảm, Jack bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm trong đêm nhạc Tuổi thơ dưới ánh trăng tại Hà Nội hôm 16/10, Jack nhận hậu quả nghiêm trọng. Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo xử phạt nam ca sĩ này 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Jack mới hoạt động trở lại khoảng 5 tháng sau thời gian dài vắng bóng vì hàng loạt ồn ào. Thế nhưng, chưa trở lại được bao lâu, nam ca sĩ đã phải đình chỉ biểu diễn 9 tháng. Sự việc không chỉ làm gián đoạn hoạt động của Jack mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của nam ca sĩ này.

Nghệ sĩ Việt trả giá

Lý do khiến nam ca sĩ này bị cấm biểu diễn 9 tháng là tiết mục tại sự kiện ở Hà Nội vào 16/10. Tiết mục này có câu từ phản cảm, gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội suốt những ngày qua.

Trong buổi làm việc của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vào 27/10, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết nội dung bài hát do Jack thể hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa, câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.

Jack bị xử phạt 55 triệu đồng và 9 tháng tạm dừng biểu diễn. Ảnh: FBNV.

Trước Jack, nhiều nghệ sĩ Việt bị xử phạt và cấm diễn. Tháng 7/2024, Đàm Vĩnh Hưng bị UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu lạ trong liveshow Ngày em thắp sao trời.

Hương Tràm từng gây xôn xao dư luận vì mặc trang phục biểu diễn phản cảm, táo bạo. Sau đó, cô bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội xử phạt 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng tại Hà Nội.

Cũng với lý do mặc trang phục trình diễn không phù hợp thuần phong mỹ tục, Angela Phương Trình từng bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi văn bản tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương trên cả nước yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn nghệ thuật cho diễn viên này trong 6 tháng. Minh Nhí bị cấm diễn trong khoảng thời gian tương tự vì đi du lịch nước ngoài quá thời hạn xin phép.

Trở lại trường hợp Jack, trước khi bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng, ca khúc còn chưa được đặt tên của nam ca sĩ bị liệt kê trong danh sách hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Công văn cũng đề cập đến một số sản phẩm như Miền mộng mị (GDucky); Sự nghiệp chướng (Pháo); CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Kẹo (Andree); Cao ốc 20 (B Ray x Đạt G), Trình (HIEUTHUHAI)...

Công văn đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc mời các nghệ sĩ có hành vi hoặc sản phẩm "lệch lạc về văn hóa" tham gia các hoạt động, sự kiện do thành phố tổ chức. Sau đó, nhiều nghệ sĩ chủ động ẩn các sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi.

Như nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận định, sự quyết liệt của cơ quan văn hóa thời gian qua là lời nhắc nhở, chấn chỉnh để những người làm nghề nhìn lại, định hướng sản phẩm của mình sao cho đúng với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tương lai của Jack

9 tháng phải tạm dừng hoạt động còn dài hơn cả thời gian nam ca sĩ này vừa hoạt động trở lại. Những năm qua, Jack là một trong những ca sĩ Việt thành công nhất và có lượng fan đông đảo. Nhưng song song đó là vô số tranh cãi trong cả đời tư lẫn âm nhạc.

Khoảng cuối năm 2024 và đầu 2025, Jack gần như biến mất, không có hoạt động âm nhạc. Những tháng cuối năm 2024, nam ca sĩ này thậm chí gây xôn xao khi ở vắng bóng ở tất cả giải thưởng âm nhạc.

Trong những ngày Jack im ắng đó, Vpop đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ ca, nhạc sĩ mới, điển hình là dàn thần tượng bước ra từ Anh trai “say hi” gồm HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng Master hay Dương Domic.

Liên tiếp tranh cãi nổ ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Jack. Ảnh: FBNV.

Từ đầu tháng 5, Jack bắt đầu đi diễn trở lại, đầu tiên là sự kiện âm nhạc ở Bắc Ninh. Cũng thời gian đó, Jack lần lượt tung ra một số sản phẩm âm nhạc như Ngoại lệ, Trạm dừng chân và Vực thẳm của bình yên. Trong đó, Ngoại lệ đạt 4,4 triệu lượt xem sau gần một tháng phát hành.

Trạm dừng chân cũng nhanh chóng leo lên top 1 trending và đến nay đạt 9,3 triệu lượt xem, trở thành ca khúc thành công nhất của Jack trong vòng vài năm trở lại đây.

Những con số kể trên vẫn cao so với mặt bằng chung thị trường âm nhạc. Nhưng không thể phủ nhận cả Ngoại lệ hay Trạm dừng chân chưa có được độ viral như Thiên lý ơi, Sóng gió… từng làm được. Thậm chí, chất lượng của Trạm dừng chân có phần đi xuống so với các sản phẩm âm nhạc trước của Jack. Ca khúc này cũ kỹ, an toàn về giai điệu với điệp khúc lặp đi lặp lại, ít thay đổi.

Chất lượng âm nhạc vốn đã không được đánh giá cao lại càng bị lu mờ bởi quá nhiều tranh cãi đã nổ ra xoay quanh Jack thời gian qua. Có thể nói 5 tháng Jack hoạt động trở lại ngập trong ồn ào, từ lùm xùm đạo nhạc của ca khúc Trạm dừng chân, chuyện kiện tụng rồi “đáp trả” qua lại trên mạng xã hội với Thiên An, tổ chức họp báo chưa đúng nội dung đã được cơ quan quản lý chấp thuận dẫn đến bị phạt 4 triệu đồng tới hiện tại là bị cấm diễn 9 tháng, xử phạt 55 triệu đồng vì hát ca từ nhạy cảm.

Tính từ thời điểm comeback đến nay, nam ca sĩ chỉ hoạt động được khoảng 5 tháng, ngắn hơn hẳn so với thời hạn đình chỉ 9 tháng sắp tới. Điều này đồng nghĩa với việc Jack phải tạm dừng mọi show diễn, sự kiện âm nhạc và có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đang cố gắng vực dậy.

Có rất nhiều lý do cho thấy tương lai của Jack mờ mịt sau sự việc lần này, đầu tiên là chất lượng, sức nóng của các sản phẩm âm nhạc gần đây giảm sút rõ rệt so với thời Sóng gió, Hồng nhan…

Thêm vào đó, sự vươn lên của quá nhiều ca sĩ trẻ tài năng, màu sắc âm nhạc hiện đại, đa dạng tạo nên thế cạnh tranh trực tiếp khiến Jack càng yếu thế khi phải tạm dừng hoạt động 9 tháng.

Quan trọng nhất, những tranh cãi liên tục nổ ra với Jack khiến công chúng mất lòng tin nghiêm trọng và cũng vì thế có thể vơi bớt sự mong đợi, kỳ vọng, thậm chí tẩy chay các sản phẩm âm nhạc sau này của nam ca sĩ.

Jack đang đối mặt với không chỉ là 9 tháng tạm dừng hoạt động mà quan trọng hơn là nguy cơ bị khán giả quay lưng, khó lòng vực dậy danh tiếng và chỗ đứng trước đây ở thị trường âm nhạc.