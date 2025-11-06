Phim của Ma Dong Seok tệ nhất Hàn Quốc 2025

Trong cuộc khảo sát của Joynews24, "Twelve" với sự tham gia của Ma Dong Seok, Park Hyung Sik đứng đầu danh sách phim tệ nhất Hàn Quốc 2025.

Trang tin Joynews24 tiến hành khảo sát với sự tham gia của 110 người trong ngành giải trí. Cuộc khảo sát yêu cầu 110 người chọn ra những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất và tệ nhất năm 2025. Kết quả khảo sát về những bộ phim truyền hình Hàn Quốc tệ nhất năm 2025 cho thấy Twelve của Ma Dong Seok đứng đầu với 28 người lựa chọn.

Ban đầu, Twelve thu hút sự chú ý nhờ ê-kíp sản xuất và diễn viên hùng hậu. Phim cũng tạo nên sự mong đợi với thể loại siêu anh hùng kết hợp ý tưởng thú vị về 12 con giáp.

Twelve có Ma Dong Seok, Park Hyung Sik tham gia bị chê bai. Ảnh: Sports Chosun.

Đáng nói, theo tờ Dispatch, có thông tin tiết lộ mức lương cho mỗi tập phim của Ma Dong Seok là 500 triệu won (khoảng 361.000 USD ). Tổng cộng anh kiếm được 4 tỷ won (khoảng 2,89 triệu USD ) trong 8 tập phim. Nam diễn viên Park Hyung Sik nhận được mức lương cao thứ hai trong dàn diễn viên của phim là 400 triệu won cho mỗi tập, tương đương 3,2 tỷ won cho 8 tập.

Tuy nhiên, sau khi ra mắt, bộ phim đã vấp phải nhiều chỉ trích vì chất lượng CG kém và việc xây dựng nhân vật hời hợt. Tỷ suất người xem ban đầu của phim ở mức khoảng 8% (theo Nielsen Korea) nhưng sau đó giảm mạnh xuống còn 2% vào tập cuối.

Ở vị trí thứ 2 trong cuộc khảo sát với tổng cộng 15 phiếu bầu là bộ phim truyền hình When The Stars Gossip của đài tvN với sự tham gia của Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Kinh phí sản xuất của phim khổng lồ lên đến 50 tỷ won (khoảng 35 triệu USD ) và thời gian sản xuất dài (5 năm). Đặc biệt, phim lấy bối cảnh ngoài không gian độc đáo. Phim kết thúc với tỷ suất người xem 2,6%.

Đứng thứ 3 là Squid Game 3. Tempest ở vị trí thứ 4 và loạt phim lãng mạn dành cho giới trẻ của MBC Crushology 101 ở vị trí thứ 5.