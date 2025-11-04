Nghệ sĩ Kiều Hưng qua đời

NSƯT Kiều Hưng qua đời ở tuổi 88 sau thời gian điều trị tại bệnh viện ở Đức. Ông đã thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn liền với biết bao thế hệ khán giả.

Tối 4/11, anh Kiều Hải - con trai NSƯT Kiều Hưng - thông báo nghệ sĩ qua đời rạng sáng 30/10 tại bệnh viện Vivantes Friedrichshain, Berlin, Đức, hưởng thọ 88 tuổi.

“Gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin nghệ sĩ Kiều Hưng - người hát tình ca đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, đã vĩnh viễn ra đi vào rạng sáng 30/10 tại bệnh viện Vivantes Friedrichshain. Gia đình xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỏi thăm của các cơ quan, tổ chức, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả gần xa. Thông tin về lễ tưởng niệm và tiễn biệt sẽ được gia đình thông báo sau”, gia đình NSƯT Kiều Hưng thông báo.

NSƯT Kiều Hưng qua đời ở tuổi 88.

Thông tin NSƯT Kiều Hưng qua đời ở tuổi 88 khiến khán giả và đồng nghiệp thương tiếc.

Theo nhà phê bình văn hóa Nguyễn Quang Long, tiếng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng đã in đậm trong tâm trí và trái tim người yêu nhạc từ nửa cuối thập niên 1960 kéo dài tới những năm 1990 và đến tận hôm nay.

“Không hề quá khi nói tên tuổi của ông gắn liền với vô số ca khúc nổi tiếng như: Tiếng đàn bầu, Rặng châm bầu, Bài ca trên núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tình ca (Hoàng Việt), Chiếc khăn Piêu, Hát về cây lúa hôm nay, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Tình em biển cả…”, Nguyễn Quang Long viết.

Nhà phê bình nhận định: “Kiều Hưng là hình mẫu người nghệ sĩ vừa có học thuật, vừa có hồn dân tộc. Ông biết kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với cảm xúc Việt Nam, hát bằng cả tâm hồn, bằng tình yêu đất nước và con người. Mỗi ca khúc qua giọng ông đều đầy khí thế, hào sảng mà vẫn đằm thắm, sâu lắng. Dù sau này sống xa quê hương nhưng tiếng hát ấy vẫn chan chứa nỗi nhớ và tình yêu hướng về Tổ quốc”.

Nghệ sĩ Kiều Hưng sinh năm 1937, ban đầu hoạt động trong đội văn nghệ nghiệp dư đoàn thanh niên Hà Nội. Sau đó, ông có vài năm hoạt động tại Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương rồi biểu diễn từ Bắc vào Nam.

Năm 1966, ông được Bộ Văn hóa cử sang học tập ở Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ) rồi tốt nghiệp loại ưu. Kể từ đó, ông thể hiện rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiếng hát thành phố mang tên người, Âm thanh ngày mới, Rặng trâm bầu, Tình ca…

Năm 1995, ông cùng gia đình sang Đức định cư. Năm 2008, ông gặp vấn đề sức khỏe, liệt hoàn toàn tay và chân bên phải, mất trí nhớ. Phải mất nhiều ngày sau đó ông mới hồi phục.