Chris Martin hẹn hò người đẹp kém 19 tuổi

Nguồn tin tiết lộ Chris Martin và Sophie Turner đã hẹn hò nhiều lần. Hai ngôi sao được miêu tả là có nhiều điểm chung, rất ăn ý với nhau.

Chris Martin, 48 tuổi và Sophie Turner, 29 tuổi, được cho là đang hẹn hò, theo tờ Page Six. Một nguồn tin cho biết thủ lĩnh nhóm Coldplay và nữ diễn viên 29 tuổi đã có nhiều buổi hẹn hò trong thời gian gần đây. Cả hai đều đang dần quên đi mối quan hệ trước.

"Họ đã hẹn hò vài lần ở London. Mối quan hệ của họ vẫn còn khá mới mẻ, nhưng cả hai rất ăn ý và chắc chắn có một tia lửa tình cảm giữa họ", nguồn tin nói với Us Weekly.

Chris Martin và Sophie Turner được cho là đang hẹn hò. Ảnh: NBC, @sophiet.

"Họ có rất nhiều điểm chung và Chris chắc chắn là mẫu người Sophie Turner thích. Họ gắn kết với nhau nhờ việc là người Anh và tình yêu dành cho âm nhạc", nguồn tin cho biết thêm.

Người trong cuộc nói thêm cặp sao này lần đầu gặp nhau là từ cách đây nhiều năm. Khi đó, Turner vẫn là vợ của Joe Jonas. Cả hai gặp nhau vì họ có những người bạn chung trong ngành công nghiệp âm nhạc.

"Mọi chuyện vẫn luôn rất suôn sẻ. Sophie ngưỡng mộ Chris từ rất lâu trước khi họ gặp nhau. Cô ấy thậm chí nói đùa rằng từng có tình cảm với anh ấy, nên thật buồn cười và kỳ lạ khi họ thực sự có mối quan hệ lãng mạn ngoài đời”, nguồn tin nói.

Cả Martin và Turner đều mới độc thân sau những mối quan hệ lâu dài.

Turner đệ đơn ly hôn Joe Jonas vào cuối 2023 sau 4 năm bên nhau. Họ có hai con gái là Willa (5 tuổi) và Delphine (3 tuổi). Một tháng sau đó, Turner được bắt gặp hôn Pearson - một quý tộc người Anh.

Tới tháng 4, Turner bỏ theo dõi Pearson trên Instagram và chia sẻ một bài đăng đầy ẩn ý làm dấy lên nghi vấn chia tay. Đến tháng 6, hai người tái hợp khi cùng nhau tham dự Glastonbury.

Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, Turner được cho là đã chấm dứt mối quan hệ kéo dài hai năm với Peregrine Pearson vào cuối tháng 9.

Một tuần sau đó, Turner và Martin được cho là đã có "buổi hẹn hò bí mật". Sau đó, hai người có thêm nhiều lần gặp gỡ khác.

Về phía Martin, hồi tháng 6, anh và mỹ nhân 50 sắc thái Dakota Johnson chia tay sau gần 8 năm bên nhau.

Trước đây anh kết hôn với Gwyneth Paltrow và có hai người con: Apple (21 tuổi) và Moses (19 tuổi).