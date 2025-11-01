Vợ chồng H’Hen Niê vấp tranh cãi

Chồng của H'Hen Niê đăng video dùng sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê rồi mời bạn bè uống. Sau đó, anh vấp tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.

Tuấn Khôi mới đây đăng clip lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn uống. Trong đoạn clip, Tuấn Khôi lấy phần sữa thừa trong bình của con pha với cà phê. Kèm theo clip, Tuấn Khôi viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Theo như clip, Tuấn Khôi không chia sẻ với những người bạn việc cốc cà phê được pha như thế nào.

Hành động của vợ chồng H'Hen Niê đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Sau đó, H’Hen Niê chia sẻ clip kèm theo bài đăng: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".

Ở phần bình luận, cô viết: "Ở nước ngoài các anh chồng cũng hay lấy sữa vợ dư pha cà phê đó. Chắc ảnh xem nhiều nên mê rồi. Anh bảo chờ ngày em dư sữa anh sẽ không đặt sữa bò nữa. Nên anh hào hứng lắm".

Các bài đăng của H’Hen Niê và chồng cô lập tức gây tranh cãi, bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động đùa của ông xã H’Hen Niê là kém duyên. H’Hen Niê hùa theo việc làm của chồng khiến nhiều khán giả không đồng tình.

Sau khi nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, H’Hen Niê đã xóa bài đăng. Cô bày tỏ xin lỗi vì khiến mọi người thấy khó chịu: “Cảm ơn cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc đến Hen”. Phía dưới bài đăng mới nhất của H'Hen Niê, dân mạng vẫn để lại nhiều bình luận góp ý.

H’Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào 20/9. Sau khoảng 10 ngày sinh con, cô giảm được 9 kg, sức khỏe, tinh thần ổn định, ăn ngủ tốt. Gần đây, H’Hen Niê chia sẻ hình ảnh chụp gương mặt sưng phù vì bị nổi mề đay. Theo hoa hậu, thời điểm mới bị nổi mề đay, cô lo lắng đến mức thẫn thờ.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi trải qua mối tình nhiều năm trước khi về chung một nhà. Hai người đăng ký kết hôn năm nay song chưa tổ chức lễ cưới.