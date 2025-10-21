Dàn sao Hàn được thưởng chuyến đi tới Đà Nẵng

YoonA, Lee Chae Min cùng đoàn phim "Ngự trù của bạo chúa" đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng trong 4 ngày 3 đêm, từ 21/10 tới 24/10.

Tờ Osen đưa tin, chiều 21/10, đoàn phim Ngự trù của bạo chúa gồm YoonA, Lee Chae Min… khởi hành tới Đà Nẵng để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng. Họ xuất hiện ở Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào 21/10 và thu hút sự chú ý. YoonA mặc sơ mi kẻ màu đỏ kết hợp chân váy ngắn trẻ trung, năng động. Trong khi đó, Lee Chae Min mặc quần ống suông với áo khoác màu đen.

YoonA và Lee Chae Min tại sân bay Incheon. Ảnh: Osen.

Chuyến đi là món quà đơn vị sản xuất dành cho ê-kíp lẫn dàn diễn viên khi bộ phim Ngự trù của bạo chúa đạt thành tích ấn tượng. Ngự trù của bạo chúa đạt tỷ suất người xem vượt mốc 17% và đứng đầu trong số các phim truyền hình năm 2025, đã bắt đầu một kỳ nghỉ thưởng trọn vẹn. Đoàn làm phim sẽ tận hưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam trong 4 ngày 3 đêm từ 21/10 đến 24/10.

Bộ phim không chỉ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mà còn thu hút lượng người xem lớn. Ngự trù của bạo chúa trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên của tvN đứng đầu danh mục 10 chương trình truyền hình không phải tiếng Anh hàng đầu của Netflix trong hai tuần liên tiếp.

Hôm 18/10, YoonA cũng có buổi gặp mặt fan ở TP.HCM nhằm tri ân thành công của bộ phim Ngự trù của bạo chúa. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên trở lại Việt Nam sau 6 năm kể từ Asia Artist Awards 2019.