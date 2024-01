Ra mắt truyện tranh về nhóm nhạc BTS

Nhà xuất bản TidalWave Comics (Mỹ) sẽ phát hành cuốn truyện tranh "Fame: BTS" kể về quá trình vươn lên thành ngôi sao Kpop của BTS.

Bộ truyện tranh kể về quá trình nỗ lực thành ngôi sao của nhóm BTS sẽ được xuất bản vào ngày 10/1. Ảnh: Tilda Wave.

Fame là chuỗi truyện tranh giới thiệu tiểu sử của những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua hình thức tranh vẽ sống động. Series từng ghi lại câu chuyện của nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới, như Beyoncé, Taylor Swift, 50 Cent, David Beckham...

Truyện tranh Fame: BTS gồm 22 trang, do Eric M. Esquivel viết, họa sĩ Lucy Fidelis đảm nhận hình ảnh. Phần truyện sẽ làm sống lại một cách chi tiết hành trình trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop của BTS. Ngoài ra, sách kể về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của các thành viên, bắt đầu từ việc nhập ngũ của anh cả Jin vào năm 2022.

Bộ truyện tranh sẽ được khắc họa từ năm 2013 khi BTS ra mắt đến nay. Dưới ngòi bút tinh xảo, màu sắc sinh động nhóm tác giả đã tạo ra câu chuyện hấp dẫn, thể hiện tài năng và nỗ lực của 7 chàng trang trong quá trình vươn lên trở thành hiện tượng toàn cầu.

Hành trình của 7 chàng trai nhóm BTS lần đầu được tái hiện qua truyện tranh. Ảnh: Reuters.

BTS được giới truyền thông ưu ái gọi là "gà đẻ trứng vàng" của công ty HYBE, sánh ngang với các ông lớn YG, SM, JYP. Lịch sử hào nhoáng của BTS được ghi lại trong truyện tranh với quá trình 7 nam ca sĩ trở nên nổi tiếng và sự thay đổi vị trí từ ngôi sao nhạc pop sang nhập ngũ.

Theo thống kê của New York Times trong 10 năm ra mắt, BTS đã phát hành 9 album và 6 EP, lập hàng loạt kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến, đưa Kpop trở thành lực lượng thống trị toàn cầu. Vài năm trở lại đây, nhóm trở thành "con cưng" của truyền thông Âu - Mỹ, thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải lớn.

Trước truyện tranh, hành trình 10 năm của nhóm từng được đưa vào phim tài liệu như BTS Monuments: Beyond the Star, Bring The Soul: The Movie. Có thể nói đây là lần đầu tiên hành trình của 7 chàng trai được tái hiện qua những nét vẽ của truyện tranh.

Cuốn truyện tranh về nhóm BTS sẽ được phát hành tại Mỹ với 2 hình thức sách giấy, kỹ thuật số vào ngày 10/1.