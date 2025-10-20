Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jennie lại bị chỉ trích

  • Thứ hai, 20/10/2025 10:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jennie bị nhận xét mất tập trung, mải nhìn vũ công nam trong concert mới diễn ra. Ngoài ra, nữ thần tượng còn gây bàn tán khi mặc nội y lên sân khấu.

Concert gần đây của BlackPink gây ra nhiều tranh cãi khác nhau. Ngoài việc bị chê diễn hời hợt trong tiết mục Pink Venom, hay em út Lisa có trang phục, vũ đạo táo bạo, mới đây đến lượt Jennie gây tranh cãi. Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc được cho là Jennie mất tập trung do mải tương tác với vũ công nam đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Jennie.

Trong video, Jennie đứng cười và nhìn về phía của nam vũ công. Khi đó, Rosé đã kéo tay Jennie về phía trước. Theo dõi video, nhiều khán giả cho rằng Jennie thiếu chuyên nghiệp, không tập trung vào màn trình diễn mà lại mải để ý đến vũ công nam.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Jennie và cho rằng nữ thần tượng dường như chỉ đến chỗ vũ công để đưa mic. Những người này cho rằng các bình luận đang nhắm tới nữ ca sĩ quá tiêu cực và mang tính định kiến.

Trang phục táo bạo của Jennie. Ảnh: Jennie Pics.

Ngoài ra, Jennie còn vướng tranh cãi vì mặc nội y trên sân khấu. Ban đầu, nữ ca sĩ xuất hiện với áo khoác kết hợp quần cạp trễ. Sau đó, thành viên nhóm BlackPink cởi áo khoác, để lộ nội y màu trắng.

Trang phục này được Jennie mặc trong concert diễn ra ngày 19/10 tại Sân vận động Cao Hùng, Đài Loan (địa điểm chính của Thế vận hội). Trong 2 ngày diễn ra là 18-19/10, concert của BlackPink thu hút khoảng 100.000 khán giả.

Cao Hùng là điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tại châu Á sau hai tháng vắng bóng. Do đó, 4 cô gái đầu tư trang phục biểu diễn khác biệt so với những concert trước đây đồng thời mang tới những tiết mục solo mới.

Minh Hạo

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

