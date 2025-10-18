Bức ảnh gây sốt của Tăng Duy Tân

Tăng Duy Tân vừa đăng ảnh chụp từ phía sau tại bể bơi với một cô gái. Hầu hết bình luận cho rằng người đó chính là Bích Phương.

Ngày 18/10, Tăng Duy Tân đăng ảnh chụp tại bể bơi với một cô gái. Tấm ảnh được chụp từ phía sau, không lộ rõ gương mặt 2 người. Kèm theo hình ảnh, Tăng Duy Tân viết: “Nếu bình yên hoá thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em”. Tăng Duy Tân không công khai danh tính cô gái trong hình nhưng ở phần bình luận, số đông tài khoản mạng cho rằng đó chính là Bích Phương.

Địa điểm chụp tấm ảnh trên chính là nơi Bích Phương cùng Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn, Orange du lịch cách đây không lâu. Trong chuyến đi đó, Tăng Duy Tân và bạn trai tin đồn của Orange là Woke Up cũng có mặt.

Tăng Duy Tân đăng ảnh bên cô gái được cho là Bích Phương, ngầm công khai mối quan hệ (ảnh trái). Ảnh: FBNV.

Thậm chí, dưới hình ảnh, ca sĩ Tùng Dương, anh của Tăng Duy Tân bình luận: “Không rủ bác với Tăng Duy P”. Trong đó, chữ P được cho là chữ cái đầu trong tên Phương của Bích Phương. Thời gian qua, cộng đồng mạng cũng liên tục gọi giọng ca sinh năm 1995 là Tăng Duy Phương.

Bài đăng của Tăng Duy Tân lập tức thu hút sự chú ý với hơn 150.000 lượt tương tác, rất nhiều bình luận.

Thời gian qua, Tăng Duy Tân và Bích Phương có nhiều động thái được cho là ngầm công khai mối quan hệ. Trong concert Em xinh “say hi” mới diễn ra ở Hà Nội, Tăng Duy Tân xuất hiện để hỗ trợ tiết mục của team Bích Phương. Sau khi tiết mục kết thúc, khán giả liên tục reo hò: “Tăng Duy Phương” hay “Hôn đi”. Trước phản ứng của khán giả, Bích Phương nói với các em xinh khác: “Ui sợ quá, dìu chị với”.

Ngoài ra, trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân được phát hiện chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Trước đó, khi thấy Bích Phương khóc vì đồng đội bị loại trong Em xinh “say hi”, Tăng Duy Tân nói: “Tôi bị ám ảnh nhưng cũng yêu tiếng khóc này”.

Tăng Duy Tân được phát hiện xưng “anh” với Bích Phương dù kém tuổi. Khi Trấn Thành yêu cầu Tăng Duy Tân chia sẻ suy nghĩ sau quá trình làm việc chung với các em xinh, đặc biệt Bích Phương, Tăng Duy Tân trả lời: “Nếu được cho chọn lại, em vẫn muốn được làm việc với 4 cô gái này. Đặc biệt, em cảm thấy rất may mắn khi vào đội của Phương”. Lúc này, Bích Phương thốt lên: “Ngại”, “Ngượng”.