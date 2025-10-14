Bạn gái gợi cảm, kém 35 tuổi của tài tử Sean Penn

Theo Hello Magazine, Sean Penn mới đây xuất hiện trên thảm đỏ cùng bạn gái quyến rũ Valeria Nicov, 30 tuổi. Trên thảm đỏ Liên hoan phim Lumiere lần thứ 17 vừa diễn ra, Sean Penn tình tứ nắm tay Valeria Nicov. Nam diễn viên 65 tuổi trông thư thái và chỉn chu trong bộ vest đen cổ điển. Đi bên cạnh bạn trai, Valeria thu hút sự chú ý trong chiếc váy satin dài chấm đất nổi bật với tay phồng và cổ khoét sâu. Ảnh: Wire, @valerianicov/Instagram.
|
Sean gặp gỡ và hẹn hò với Valeria hai năm sau khi nam diễn viên ly hôn người vợ trước, Leila George (32 tuổi). Thời điểm chia tay Leila George, Sean Penn chia sẻ với Hollywood Authentic ông không còn là chính mình trong cuộc hôn nhân. "Thực tế, chúng tôi chỉ kết hôn được một năm, nhưng trong năm đó, tôi là một gã rất vô trách nhiệm. Tôi hoàn toàn chán nản và phải uống rượu, thuốc Ambien lúc 11h, rồi nằm xem tin tức", ông nói. Tài tử từng kết hôn với Madonna từ 1985 đến 1989, rồi với Robin Wright từ 1996 cho đến khi họ chia tay vào năm 2010 sau nhiều năm sóng gió. Ảnh: @Marechal Aurore/ABACA.
Valeria Nicov 30 tuổi, sinh ra ở Chișinău, Moldova và đang sống tại Pháp. Cô học diễn xuất tại Học viện Âm nhạc, Sân khấu và Mỹ thuật ở Chișinău, sau đó học tại Actors Studio dưới sự hướng dẫn của Jack Waltzer, rồi có thời gian học tại Cours Florent, Paris. Ảnh: @valerianicov/Instagram.
Valeria Nicov ra mắt vào năm 2012 thông qua lĩnh vực sân khấu. Cô vào vai Nina Tchekov trong vở kịch The Seagull do Mihai Vasilescu và Cristian Rudenko đạo diễn. Cô tiếp tục hợp tác với bộ đôi này trong vở Giấc mộng đêm hè và Spring Awakening. Ảnh: @valerianicov/Instagram.
Từ 2015 trở đi, cô bắt đầu tham gia các phim ngắn và chương trình truyền hình. Năm 2021, cô được biết tới nhiều hơn với vai một nhân viên pha chế trong Emily in Paris của Netflix. Ngoài ra, cô ra mắt trên màn ảnh rộng với bộ phim L'amour est une Fête (2018) của đạo diễn Cédric Anger và gần đây nhất là vai diễn trong Ténor (2022) của đạo diễn Claude Zidi Jr. Ảnh: @valerianicov/Instagram.
Theo hồ sơ năng lực của cô trên Brulier Communication, Valeria Nicov biết 7 ngôn ngữ: Pháp, Anh, Rumani, Nga, Ukraine, Tây Ban Nha và Italy. Cô giữ dáng nhờ boxing và yoga, có thể hát theo nhạc jazz, nhảy tango, chơi piano, cưỡi ngựa. Ngoài công việc diễn xuất, Valeria Nicov còn ký hợp đồng với công ty người mẫu Premium Models. Cô từng làm việc với các thương hiệu cao cấp như Carolina Herrera, Maison Ola hay Bonanza Paris… Ảnh: @valerianicov/Instagram.
Truyện tranh về nhóm nhạc BTS
Nhà xuất bản TidalWave Comics (Mỹ) phát hành cuốn truyện tranh Fame: BTS kể về quá trình vươn lên thành ngôi sao Kpop của BTS.
Truyện tranh Fame: BTS gồm 22 trang, do Eric M. Esquivel viết, họa sĩ Lucy Fidelis đảm nhận hình ảnh. Phần truyện sẽ làm sống lại một cách chi tiết hành trình trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop của BTS. Ngoài ra, sách kể về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của các thành viên, bắt đầu từ việc nhập ngũ của anh cả Jin vào năm 2022.