Bạn gái gợi cảm, kém 35 tuổi của tài tử Sean Penn

Sean gặp gỡ và hẹn hò với Valeria hai năm sau khi nam diễn viên ly hôn người vợ trước, Leila George (32 tuổi). Thời điểm chia tay Leila George, Sean Penn chia sẻ với Hollywood Authentic ông không còn là chính mình trong cuộc hôn nhân. "Thực tế, chúng tôi chỉ kết hôn được một năm, nhưng trong năm đó, tôi là một gã rất vô trách nhiệm. Tôi hoàn toàn chán nản và phải uống rượu, thuốc Ambien lúc 11h, rồi nằm xem tin tức", ông nói. Tài tử từng kết hôn với Madonna từ 1985 đến 1989, rồi với Robin Wright từ 1996 cho đến khi họ chia tay vào năm 2010 sau nhiều năm sóng gió. Ảnh: @Marechal Aurore/ABACA.