Anh trai 'say hi' sau những lo ngại

Mùa 2 của Anh trai "say hi" vẫn đạt những thành tích ấn tượng, hứa hẹn tạo nên cơn sốt mới cho thị trường âm nhạc như mùa 1 đã làm.

Anh trai "say hi" mùa 2 đã lên sóng được 3 tập với một số bất lợi ban đầu như lượng rapper và những gương mặt mới khá đông đảo. Chưa kể, thành công của mùa 1 là cái bóng quá lớn khiến trước thời điểm mùa 2 lên sóng, không ít khán giả đặt câu hỏi liệu chương trình có thể tiếp tục thành công và tạo nên cơn sốt chưa từng có như đã làm vào mùa hè 2024 hay không.

Vượt qua thách thức

Thành công quá lớn của Anh trai "say hi" mùa 1 là tiền đề quan trọng để mùa 2 được quan tâm ngay khi lên sóng, nhưng cũng tạo nên thách thức rất lớn. Chịu áp lực ở đây không chỉ là ê-kíp sản xuất mà chính các anh trai. Bước vào cuộc đấu, ngoài việc duy trì thứ hạng cao để không bị loại, các anh trai còn bị đặt trước yêu cầu phải có những bản hit mới để tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng mà các đồng nghiệp đã làm được ở mùa 1.

Còn nhớ, mùa hè 2024, Anh trai “say hi" đã tạo nên hiện tượng khi tất cả 14 tập cán mốc triệu lượt xem. Nhiều bản hit đã ra đời, được khán giả yêu thích suốt thời gian dài. Những cái tên như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Dương Domic hay Hùng Huỳnh có được bệ phóng quan trọng để trở thành gương mặt nổi bật trên thị trường âm nhạc. Kéo theo đó là 8 concert được tổ chức thành công. Đây là điều chưa từng có với một chương trình âm nhạc Việt.

Thành công ấy vô tình trở thành gánh nặng cho mùa 2, khi khán giả không khỏi đặt dấu hỏi: Liệu chương trình có thể tái hiện được sức hút "chưa từng có" ấy?

Mùa 2 có 30 anh trai, nhưng phần đông trong số đó là rapper hoặc các gương mặt. Các rapper thường được nhận xét là bụi bặm, gai góc, ít tương tác, hoạt ngôn. Trong khi đó, các gương mặt mới khó thu hút truyền thông. Đây là hạn chế với bất cứ chương trình giải trí nào. Thậm chí, đã có lúc Anh trai "say hi" bị gọi là Rap Việt mở rộng.

Anh trai "say hi" vẫn giữ được sức hút dù khởi đầu có nhiều bất lợi. Ảnh: NSX.

Thế nhưng, sau 3 tập phát sóng từ 20/9, mọi hoài nghi dường như tan biến. Tập 1 mở màn với hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau 16 giờ phát sóng, đạt đỉnh hơn 350.000 người theo dõi trực tiếp - con số ấn tượng chứng tỏ sức hút ban đầu vẫn mạnh mẽ. Con số này thậm chí nhỉnh hơn tập đầu tiên của mùa 1 (800.000 lượt xem sau khoảng nửa ngày).

Các tập tiếp theo duy trì đà tăng dù nội dung có phần dài dòng, lê thê, với những màn trình diễn được đẩy lên top thịnh hành nhanh chóng, tương tự mùa trước. Điều đáng chú ý là dù lượng rapper và gương mặt mới chiếm tỷ lệ lớn, chương trình vẫn giữ được sự cân bằng, biến sự đa dạng thành lợi thế.

Các anh trai tiếp tục bứt phá

Theo thông báo của chương trình, tất cả tiết mục của tập 1 và tập 2 lọt YouTube Charts vào 30/9. Trong đó, Người như anh xứng đáng cô đơn nắm giữ hạng 1. Ca khúc khác là Hermosa của team Sơn.K, buitruonglinh, CONGB, Tez, Mason Nguyễn cũng có độ lan tỏa lớn, có thể xem như một trong 2 bản hit đầu tiên của chương trình, cùng Người như anh xứng đáng cô đơn.

Trong 2 tập đầu tiên lên sóng, Anh trai “say hi” đều đứng đầu trong số những game show lên sóng cùng thời điểm, theo thống kê của Socialite. Trong thời gian 17/9-23/9, chương trình này dẫn đầu với gần 700.000 lượt thảo luận. Chương trình đứng thứ 2 là Gia đình Haha có cách biệt khá lớn với 364.000 lượt. Nếu so với tập 2 của Anh trai “say hi” mùa đầu tiên, con số mà mùa 2 đạt được cũng áp đảo. Dẫn đầu trong số những chương trình lên sóng thời điểm đó (29/6/2024-2/7/2024), tập 2 của mùa 1 đạt 153.000 thảo luận.

Với tập mới nhất, Anh trai “say hi” đã bị Running Man vừa lên sóng vượt mặt. Tuy nhiên, cách biệt là không quá lớn và Anh trai “say hi” vẫn có cơ hội để đảo ngược tình thế. Cụ thể, trong thời gian 1/10-7/10, Running Man đạt 408.000 thảo luận, còn Anh trai “say hi” là 379.000 lượt.

Trong các tập đã lên sóng, khán giả bất ngờ trước dàn cast đầy màu sắc: từ những cái tên quen thuộc như Karik, BigDaddy, B Ray, Negav (nghệ sĩ trở lại sau tranh cãi) đến loạt tân binh như CONGB, buitruonglinh, Sơn.K. Lượt tương tác của các giọng ca trẻ kể trên tăng vọt kể từ khi họ ra mắt ở Anh trai “say hi”.

Các thành viên team Hermosa bứt phá thành công sau khi tiết mục gây sốt. Ảnh: NSX.

Hay, Hustlang Robber - quán quân Rap Việt mùa mới nhất - cũng cho thấy diện mạo rất khác thông qua Anh trai “say hi”. Đằng sau vẻ ngoài có phần bụi bặm, gai góc, Robber bộc lộ khía cạnh khác hài hước, dí dỏm mà vẫn chân thành. Nhờ đó, từ gương mặt không được chú ý quá nhiều trong một chương trình thiên về giải trí, thần tượng, Robber lọt top anh trai thảo luận nhiều nhất sau tập 3.

Đặc biệt, sự góp mặt của Vũ Cát Tường đã khơi mào cho những cuộc thảo luận sôi nổi. Phần trình diễn Người như anh xứng đáng cô đơn do ca sĩ này dẫn dắt giành chiến thắng thuyết phục, giúp liên quân 2 đạt 732 điểm, vượt qua liên quân 1 với chênh lệch 11 điểm.

Chưa thể khẳng định những tập tiếp theo có thể tạo nên nhiều bản hit như cách mùa 1 đã làm hay không. Nhưng ít nhất ở chặng đường đầu tiên, chương trình này có khởi đầu rất khả quan.