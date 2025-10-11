Hòa Minzy hóa Thị Mầu ở Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Tối 10/10, lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra tại sân khấu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc. Cùng dự Lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị khách quốc tế và đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Trong buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu: “Văn hóa không có biên giới, do đó, sự kiện hôm nay diễn ra cũng là sự kết nối của dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. Sự kiện đem lại niềm vui, sự hưởng thụ văn hóa của các dân tộc trên thế giới với Việt Nam và của Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. Chúng ta cũng đang phải chống chọi với những cơn bão lũ. Trong quý 3, chúng ta phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 là 4 cơn bão. Hiện nay, còn một bộ phận trong người dân chúng ta đang phải vật lộn với khó khăn do thiên tai gây ra”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục: “Chúng ta cũng dành một lời thăm hỏi, chia sẻ đến những mất mát về người và tài sản đối với những vùng đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Chúng tôi cũng kêu gọi sự chia sẻ, đóng góp, chung tay của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Trở lại câu chuyện văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, doanh nhân văn hóa thế giới của chúng ta cũng từng xác định văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đảng ta thì xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh. Văn hóa có tính khoa học, dân tộc và đại chúng. Chúng ta đang cụ thể hóa đường lối này của Đảng”.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - khẳng định Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất thể hiện rõ tinh thần kiên cường, lòng nhân ái và năng lực kiến thiết cuộc sống. Ông cho biết: “Trong những thời khắc khó khăn này, văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn. Đó là cội nguồn của sự kiên cường, lòng nhân ái và của năng lực cùng nhau kiến thiết lại cuộc sống. Lễ hội này thể hiện rõ nét tinh thần đó. Với chủ đề Chung tay cùng đồng bào vùng lũ, lễ hội cho thấy văn hóa không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo, mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết”.

Lễ khai mạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt như Tùng Dương, Hòa Minzy, nhóm Oplus... Các tiết mục được dàn dựng đặc sắc, đầy cảm xúc, kết nối hài hòa, hấp dẫn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn Thị Mầu trong sự kiện. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ có rất nhiều hoạt động đặc sắc. Sự kiện quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Nhóm nhạc Oplus và ca sĩ Ngọc Anh khoe giọng hát nội lực qua những tiết mục âm nhạc tôn vinh tình yêu quê hương đất nước. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 10/10-12/10. Lễ hội hứa hẹn thu hút đông đảo khách tham quan với rất nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như Fashion Show - Bước chân Di sản, Con đường Văn hóa và triển lãm đưa du khách khám phá các gian hàng của gần 50 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Pháp, Lào… Bên cạnh đó là biểu diễn nghệ thuật đa sắc màu với các tiết mục như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn của Việt Nam, bên cạnh các màn trình diễn từ Nhật Bản, Nga, Campuchia, Iran, Cuba, Indonesia…

Các tiết mục trong lễ khai mạc được dàn dựng công phu hoành tráng. Đặc biệt sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế, tôn vinh tinh thần giao lưu văn hóa. Đặc biệt, BTC sử dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, qua đó truyền tải thông điệp: Văn hóa là cầu nối nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung.

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ khai mạc. Sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trên cùng một sân khấu tạo nên bức tranh văn hóa sống động, hấp dẫn. Nghệ thuật đã trở thành ngôn ngữ chung kết nối nhân loại.

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc Việt đặc sắc như dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, tín ngưỡng thờ Mẫu, xẩm Hà Nội… là những giai điệu đẹp từ Lào, Nhật Bản, Pakistan, Rumani, Ấn Độ... Lễ khai mạc để lại dấu ấn khó quên, đặc biệt khoảnh khắc nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới gắn kết với nhau trong không gian đậm chất giao thoa của Hoàng thành Thăng Long.

