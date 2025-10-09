Bất ngờ từ các anh trai

Từ gương mặt khá mới, buitruonglinh, Sơn.K và CONGB bứt phá sau Live Stage 1 và trở thành nhân tố đáng mong đợi ở Anh trai "say hi" mùa 2.

Team Hermosa gồm hầu hết gương mặt khá mới nhưng các thành viên đều đạt thứ hạng cao sau Live Stage 1. 5 thành viên trong team lần lượt đạt thành tích khả quan. Trong đó, buitruonglinh giữ hạng 3 trong số 30 anh trai, CONGB hạng 7, TEZ hạng 8, Sơn.K hạng 9 và Mason Nguyễn hạng 16. Chứng kiến 4 trong 5 thành viên lọt top 10, CONGB tự hào cho rằng team Hermosa đã được khán giả đón nhận và yêu thích. Trên YouTube, tiết mục này cũng đạt 1,7 triệu lượt xem sau khoảng 8 ngày.

Người bứt phá

Từ một bản demo không được các team yêu thích, Hermosa qua khả năng sản xuất, sáng tác và biểu diễn của team Sơn.K đã trở thành một “vũ khí” có sức công phá mạnh mẽ sau Live Stage 1. Cũng từ đây, những gương mặt mới như buitruonglinh, CONGB hay Sơn.K đã bứt phá mạnh mẽ. Họ rất có thể là Quang Hùng MasterD hay Dương Domic của mùa năm nay.

Chương trình Anh trai “say hi" mùa 2 tiếp tục là "sân chơi" khốc liệt dành cho 30 nam nghệ sĩ, nơi các anh trai được yêu cầu phải "lột xác" để tạo dấu ấn riêng và duy trì thứ hạng cao.

Năm nay đặc biệt hơn mùa đầu tiên khi số lượng rapper và những gương mặt mới có phần áp đảo. Đó là thách thức lớn với chương trình trong việc vượt qua cái bóng của mùa đầu tiên, đồng thời cũng mở ra cơ hội để những nhân tố trẻ trở nên nổi tiếng hơn.

Các thành viên của Hermosa đều có thứ hạng cao dù họ là những gương mặt khá mới. Ảnh: NSX.

Trong đó, Hermosa - do đội trưởng Sơn.K dẫn dắt - chọn cách tiếp cận đầy táo bạo với bản phối mang màu sắc quyến rũ, gợi cảm. Từ phần mở đầu với những động tác vũ đạo dồn dập đến điệp khúc "Hola Hermosa" bắt tai, tiết mục nhanh chóng tạo sức hút khó cưỡng.

Điều đáng chú ý nhất chính là thành tích trên bảng xếp hạng cá nhân của các thành viên sau Live Stage 1. Trong số 30 anh trai, buitruonglinh - chàng trai sở hữu giọng hát nội lực và khả năng vũ đạo tương đối tốt - vươn lên vị trí thứ 3, trở thành một trong những "ngôi sao mới" được chú ý nhất.

Không chỉ bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi lớn rồi leo lên hạng 3 để trở thành đội trưởng trong Live Stage 2, buitruonglinh còn được rất nhiều anh trai tin tưởng. Trong phần chọn đội, số đông anh trai bỏ phiếu cho buitruonglinh với hy vọng được vào team của ca sĩ này.

Những Quang Hùng, Dương Domic mới?

buitruonglinh sinh năm 1999, từng tham gia chương trình Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal. Anh đã có khá nhiều bài hát nổi tiếng, chẳng hạn Từng ngày yêu em đạt 30 triệu lượt xem sau 9 tháng phát hành, Vì điều gì đạt 5 triệu lượt xem tới 7/10… Năm 2020, Đường tôi chở em về của buitruonglinh cũng viral trên nền tảng video ngắn. Gần đây, anh có ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời được 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao cùng thể hiện trong dịp Đại lễ 2/9.

Các sáng tác của buitruonglinh từng bị Châu Đăng Khoa nhận xét là “tầm thường” nhưng chất liệu, câu từ đơn giản, dễ nghe, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. buitruonglinh là trường hợp khá điển hình trong số những ca sĩ có ca khúc viral nhưng tên tuổi không quá nổi bật, quen thuộc với khán giả đại chúng. Anh trai “say hi” chính là cơ hội để nam ca sĩ này tiếp cận được lượng khán giả đông đảo hơn và buitruonglinh đang tận dụng một cách hiệu quả.

buitruonglinh được dự đoán duy trì thứ hạng cao trong suốt mùa 2 của Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Ở Hermosa, buitruonglinh gây ấn tượng với giọng hát đẹp, thần thái thu hút trên sân khấu. Đến hiện tại, buitruonglinh và CONGB là hai gương mặt mới bứt phá nhất trong chương trình.

Với CONGB, lợi thế lớn nhất của anh là kỹ năng trình diễn được rèn luyện và tích luỹ trong thời gian tham gia chương trình sống còn Boys Planet 999 của đài Mnet, Hàn Quốc.

Trước khi chọn đội để tập luyện cho Live Stage 2, các đội trưởng như B Ray, Karik, Negav hay buitruonglinh đều mong muốn có CONGB về đội. Lý do các đội trưởng đưa ra là CONGB có khả năng vũ đạo, trình diễn thuộc hàng top đầu trong số 30 anh trai của chương trình.

CONGB trước khi tham gia cuộc thi tại Hàn Quốc đã là thành viên của nhóm nhảy Oops Crew, đồng thời theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh cũng đi diễn, nhảy phụ họa cho các ca sĩ và dạy piano, nên mọi kỹ năng, không chỉ vũ đạo mà cả hát, rap đều khá đồng đều. Hiện cả buitruonglinh và CONGB đều được dự đoán vào top 5 hoặc ít nhất cũng là top 10 của Anh trai “say hi” năm nay.

Sơn.K trước khi được Karik tin tưởng giao cho vị trí trưởng nhóm Hermosa thực sự là gương mặt mới ở thị trường âm nhạc. Giọng ca sinh năm 2001 có MV đầu tay She Never Cries phát hành cách đây vài tháng. MV đạt được 4,8 triệu lượt xem sau khoảng 3 tháng phát hành - một con số tương đối tốt, nhất là với ca sĩ tân binh. Tuy nhiên, Sơn.K vẫn là gương mặt xa lạ với khán giả đại chúng.

Giọng hát đẹp, trầm ấm của Sơn.K tạo nên một màu sắc riêng biệt cho anh trong tập thể gồm nhiều nhân tố nổi trội như team Hermosa. Giọng hát của Sơn.K cũng được Karik đánh giá cao. Karik đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có được anh trai này vào chung đội. Thậm chí trong cuộc cạnh tranh với buitruonglinh, Karik còn không tự tin Sơn.K sẽ về với đội của anh.

Sự bứt phá của Hermosa không chỉ dừng lại ở con số lượt xem hay thứ hạng. Nó còn mở ra cơ hội cho buitruonglinh, CONGB và Sơn.K - những cái tên từng lặng lẽ trong làng nhạc Việt - để tỏa sáng trên sân khấu lớn. Trong bối cảnh Anh trai “say hi” mùa 2 đang "nóng" với sự cạnh tranh khốc liệt từ các tên tuổi lớn, thành công của Hermosa cho thấy sự sáng tạo có thể đánh bại mọi rào cản.