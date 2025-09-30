Diễn viên Huỳnh Bích Liên cưới chồng doanh nhân

Nữ diễn viên TVB Huỳnh Bích Liên và doanh nhân Jack Leung có khoảng 2 năm bên nhau trước khi tổ chức lễ cưới ở đảo Bali.

Ngày 30/9, tờ HK01 đưa tin nữ diễn viên TVB Huỳnh Bích Liên và doanh nhân Jack Leung vừa tổ chức lễ cưới ở đảo Bali. Hôn lễ của nữ diễn viên được trang trí hoành tráng, ngập tràn hoa tươi và pháo hoa nhiều màu sắc.

Trước đó, Huỳnh Bích Liên cũng tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống. Nữ diễn viên nhận được nhiều quà cưới, bao gồm 6 cặp trang sức rồng phượng khổng lồ, đồng hồ xa xỉ và nhiều trang sức vàng.

Ngày 29/9, khi chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại ngày cưới lên tài khoản Instagram, Huỳnh Bích Liên chú thích: "Ngày tuyệt vời nhất". Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè đã tới chung vui với vợ chồng cô.

Vợ chồng Huỳnh Bích Liên hạnh phúc trong lễ cưới. Ảnh: HK01.

Trong hôn lễ, nữ diễn viên xúc động khi cùng chú rể bước vào lễ đường. Trước sự chứng kiến ​​của gia đình và bạn bè, họ đã nói lời thề nguyện một cách chân thành. Đoàn phù dâu và một số bạn bè, người thân đã rơi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của cô dâu, chú rể.

Trước ngày cưới, Huỳnh Bích Liên cùng ông xã đã chụp bộ ảnh tại nhà hàng nơi 2 người gặp nhau để ôn lại kỷ niệm thời mới yêu. Kèm theo bộ hình, nữ diễn viên chia sẻ: "Trở lại nơi ấy thật đặc biệt. Cảm giác như được sống lại những ngày anh ấy còn tìm hiểu tôi. Khoảnh khắc khó quên nhất là khi chụp ảnh tại nhà hàng nơi chúng tôi gặp nhau. Ngày ấy, chúng tôi gặp nhau như những người xa lạ và giờ đây chúng tôi trở lại với tư cách một cặp đôi đã đính hôn. Thật sự rất ý nghĩa".

Huỳnh Bích Liên sinh năm 1991, được biết tới khi tham gia một số cuộc thi nhan sắc vào đầu năm năm 2000. Năm 2015, cô đăng kí tham gia Lớp đào tạo nghệ sĩ TVB khóa 28. Sau đó, cô diễn xuất trong nhiều bộ phim như Thiên sứ tập sự, Thừa thắng truy kích, Sóng gió gia tộc, Bác sĩ nhi khoa, Thất công chúa…