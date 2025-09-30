Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nicole Kidman chia tay chồng sau 19 năm

  Thứ ba, 30/9/2025 08:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo truyền thông, Nicole Kidman và Keith Urban đã ly thân sau 19 năm chung sống. Tuy nhiên, nữ diễn viên muốn níu kéo mối quan hệ.

Theo The Guardian, nữ diễn viên người Australia và chồng nhạc sĩ được cho là đã chia tay sau hai thập kỷ bên nhau. Trang TMZ cho biết thêm cặp sao sống ly thân từ tháng 6. Trước đó, Kidman đã chia sẻ một bức ảnh chụp cô và Urban trên Instagram để kỷ niệm ngày cưới của họ.

Sau đó, Urban chuyển ra khỏi căn nhà từng sống chung với Kidman ở Nashville. Có nguồn tin cho biết Kidman đang rất muốn cứu vãn mối quan hệ này.

"Cô ấy không muốn điều này. Cô ấy đã đấu tranh để cứu vãn cuộc hôn nhân", một nguồn tin giấu tên khác nói với tạp chí People.

Nicole Kidman ly than anh 1

Nữ diễn viên người Australia và chồng rạn nứt. Ảnh: Image Press.

E! News tiết lộ thêm trong thời gian ly thân, Nicole chăm sóc hai con gái Sunday Rose và Faith Margaret tại ngôi nhà nơi cô và Keith Urban từng chung sống ở Nashville. Trong khi đó, Keith sống tại một căn hộ riêng trong cùng thành phố. Anh đang lưu diễn và sẽ biểu diễn tại Hershey, Pennsylvania vào 2/10.

Kidman và Urban kết hôn tại Sydney vào tháng 6/2006, gần một năm sau khi họ gặp nhau tại bữa tiệc thường niên G'Day USA vào tháng 1/2005. Cặp sao có hai con chung, Sunday Rose, 17 tuổi và Faith Margaret, 14 tuổi.

Keith nói trong lần xuất hiện năm 2020 trên podcast Armchair Expert của Dax Shephard: "Cô ấy chính là người mà tôi đã tìm kiếm cả cuộc đời mình". Về phần Nicole, cô biết muốn tiến tới hôn nhân với nam nhạc sĩ sau khi anh bất ngờ tặng hoa vào sinh nhật lần thứ 38 sau vài tháng hẹn hò.

Cô chia sẻ với tạp chí People vào 2019: "Vào thời điểm đó, tôi tin anh ấy chính là tình yêu của đời tôi".

Kidman từng kết hôn với Tom Cruise từ 1990 đến năm 2001. Cô và Cruise có hai con chung: Bella, 32 tuổi và Connor, 30 tuổi.

