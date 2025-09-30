Luna Hằng Trịnh cưới

Ngày 29/9, Luna Hằng Trịnh và ca sĩ Lê Đức tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở Lâm Đồng. Nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng cô dâu, chú rể.

Diễn viên Luna Hằng Trịnh và ca sĩ Lê Đức tổ chức lễ vu quy và lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu ở Lâm Đồng (Đắk Nông cũ). Chiều cùng ngày, cả hai tổ chức lễ cưới với sự chứng kiến của người thân, bạn bè và các khách mời. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc vợ chồng trẻ.

Luna Hằng Trịnh được bạn trai cầu hôn vào đầu tháng 8. Thời điểm đó, Lê Đức hạnh phúc chia sẻ: “Từ trước đến giờ, anh có nhiều điều khiến em chưa hài lòng và buồn bã. Cảm ơn em đã luôn chấp nhận anh, đồng hành bên anh và đồng ý với tất cả sở thích cũng như mong muốn trong sự nghiệp của anh. Em đã đồng ý với anh rất nhiều điều nhưng hôm nay anh còn điều nữa mong em đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh nhé”.

Hình ảnh trong ngày trọng đại của Luna Hằng Trịnh. Ảnh: Tỏ tình hoàn mỹ.

Luna Hằng Trịnh sinh năm 1997, bước chân vào ngành giải trí với vai trò ca sĩ. Sau đó, cô được biết tới qua một số dự án chiếu mạng, chẳng hạn Ê nhỏ lớp trưởng và chương trình Gương mặt điện ảnh 2025. Lê Đức sinh năm 1995 tại Hà Nội, từng là thành viên của nhóm nhạc SuperV và tham gia một số dự án phim.

Lê Đức yêu thầm Luna Hằng Trịnh suốt 3 năm khi cả hai cùng làm thực tập sinh trong một công ty giải trí. Lê Đức đã 2 lần tỏ tình nhưng Luna từ chối vì không muốn mối quan hệ bạn bè bị ảnh hưởng. Sau đó, Lê Đức quyết định tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ để lần thứ 3 nói lời yêu với Luna. Lúc này, Luna quyết định cho Lê Đức cơ hội tìm hiểu.

Luna từng tâm sự Lê Đức là người tỉ mỉ, quan tâm tới những chi tiết nhỏ. Điều đó khiến cô an tâm rằng anh có thể làm chỗ dựa vững chắc để cả 2 cùng xây dựng gia đình.