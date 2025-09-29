Nữ ca sĩ Hàn bị rò rỉ video riêng tư ở quán bar

Theo Sports Chosun, mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi sát vào nhau, có hành vi âu yếm trong quán bar lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông được nhìn thấy chạm vào tóc người phụ nữ khi cô nằm trên ghế sofa. Sau đó, người này ôm cô gái từ phía sau khi cô cố gắng rời đi. Người phụ nữ trong video còn hút thuốc lá điện tử.
Julie của KISS OF LIFE. Ảnh: Hankyung.
Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhiều khán giả cho rằng 2 nhân vật trong video chính là Kangmin của nhóm nhạc VERIVERY và Julie của KISS OF LIFE.
Tuy nhiên, sau đó, đại diện của Kangmin phủ nhận tin đồn. Công ty tuyên bố: "Đây hoàn toàn là tin đồn sai sự thật và là lời nói dối ác ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nghệ sĩ". Trong khi đó, đại diện của Julie đưa ra thông báo: "Đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ, vì vậy chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì".
Julie Han sinh năm 2000, mang quốc tịch Mỹ. Đến năm 13 tuổi, Julie chuyển đến Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Năm 2023, cô ra mắt trong KISS OF LIFE – nhóm nhạc nữ 4 thành viên (cùng Natty, Belle và Haneul) trực thuộc S2 Entertainment.
Nhóm nhanh chóng gây ấn tượng với các ca khúc như Shhh, Bye My Neverland… theo phong cách gợi cảm, táo bạo.
Tác phẩm manhwa đầu tiên trên thế giới
Bảo tàng Manhwa Hàn Quốc sẽ trưng bày bản khắc gỗ được xem là khởi nguồn truyện tranh hiện đại. Tác phẩm được tạo ra dưới triều đại phong kiến cuối cùng của "xứ sở kim chi". Một bản in gỗ quý hiếm từ thế kỷ 17, được cho là hình thức sơ khai của manhwa hiện đại, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Cơ quan Nội dung Manhwa Hàn Quốc (KOMACON) thu thập và đưa vào kho lưu trữ truyện tranh quốc gia.