Nữ ca sĩ Hàn bị rò rỉ video riêng tư ở quán bar

Julie của KISS OF LIFE mới đây được cho là rò rỉ video riêng tư với một người đàn ông lạ mặt ở quán bar. Tuy nhiên, công ty quản lý của nữ ca sĩ từ chối trả lời.

Theo Sports Chosun, mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi sát vào nhau, có hành vi âu yếm trong quán bar lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông được nhìn thấy chạm vào tóc người phụ nữ khi cô nằm trên ghế sofa. Sau đó, người này ôm cô gái từ phía sau khi cô cố gắng rời đi. Người phụ nữ trong video còn hút thuốc lá điện tử.

Julie của KISS OF LIFE. Ảnh: Hankyung.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhiều khán giả cho rằng 2 nhân vật trong video chính là Kangmin của nhóm nhạc VERIVERY và Julie của KISS OF LIFE.

Tuy nhiên, sau đó, đại diện của Kangmin phủ nhận tin đồn. Công ty tuyên bố: "Đây hoàn toàn là tin đồn sai sự thật và là lời nói dối ác ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nghệ sĩ". Trong khi đó, đại diện của Julie đưa ra thông báo: "Đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ, vì vậy chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì".

Julie Han sinh năm 2000, mang quốc tịch Mỹ. Đến năm 13 tuổi, Julie chuyển đến Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Năm 2023, cô ra mắt trong KISS OF LIFE – nhóm nhạc nữ 4 thành viên (cùng Natty, Belle và Haneul) trực thuộc S2 Entertainment.

Nhóm nhanh chóng gây ấn tượng với các ca khúc như Shhh, Bye My Neverland… theo phong cách gợi cảm, táo bạo.