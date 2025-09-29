Dế Choắt đối đầu cả giới rap Việt

Bằng các track nhạc được tung ra liên tục những ngày qua, Dế Choắt công kích hàng loạt rapper, khiến cộng đồng rap Việt xôn xao.

Đã có 11 track nhạc diss lần lượt được Dế Choắt đăng tải trên kênh cá nhân từ 19/9 tới 29/9. Anh nhắm tới rất nhiều đồng nghiệp và thậm chí cả những HLV của Rap Việt như Karik, Big Daddy và B Ray. Có thể nói, một mình Dế Choắt đang khuấy động và đối đầu với cả rap Việt.

Với lối rap sắc bén, đầy ẩn dụ và không khoan nhượng, nam rapper này đã không ngần ngại "réo tên" hàng loạt tên tuổi lớn, biến bản thân thành tâm điểm của mọi cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Dế Choắt châm ngòi "cuộc chiến"

Mọi chuyện bắt đầu từ giữa tháng 9, khi Dế Choắt bất ngờ phát hành album Vô công album, trong đó chứa đựng ca khúc được cho là mang tính công kích ngầm đối với các rapper tham gia show Anh trai "say hi", ám chỉ họ tìm cách nổi tiếng, kiếm tiền từ main stream. Chương trình này vừa lên sóng mùa 2 với số lượng rapper tham gia áp đảo so với mùa đầu tiên. Trong đó có sự xuất hiện của rất nhiều cái tên gây bất ngờ như B Ray, Big Daddy, Karik…

Tiếp nối đà đó, từ 23/9, anh liên tục thả ra các track mới, công kích liên tục các rapper khác nhau như Hustlang Robber - quán quân Rap Việt 2024, Seachains, Minh Lai, ICD, Phúc Du… Đáng nói, Phúc Du, Minh Lai và Robber cũng có động thái đáp trả bằng các track nhạc khá gắt khiến cuộc chiến giữa các rapper gần như là tâm điểm chú ý của thị trường âm nhạc.

Dế Choắt ra nhạc công kích loạt rapper. Ảnh: FBNV.

Nổi bật trong số đó là bản nhạc Rapper Hồng Đào được đăng tải tối 27/9, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Với lời lẽ châm biếm sâu cay, Dế Choắt được cho là đang nhắm thẳng vào Karik, B Ray và Big Daddy - 3 huấn luyện viên của Rap Việt và cũng đang tham gia Anh trai "say hi".

Trong đó, đoạn lời “Rapper Ká Zick lúc tóc bạc lúc tóc đen” được cho là công kích trực tiếp Karik. Sau một ngày đăng tải, track nhạc Rapper Hồng Đào nhận 181.000 lượt nghe.

Gần nhất, Dế Choắt có track nhạc Tam Sên để đáp trả Minh Lai. Phần thắng có vẻ đang tạm nghiêng về Dế Choắt. Trong khi track nhạc của Minh Lai chưa thuyết phục thì Tam Sên lại được cộng đồng rap fan khen flow hấp dẫn, rõ chữ, các cặp vần đôi được thi triển liên tục…

Ở loạt track nhạc lần này, Dế Choắt đã không còn bất ổn như trước. Anh lấy lại phong độ trong lối làm nhạc. Trong khi đó, lời rap của Dế Choắt vẫn mang đậm chất underground: thô ráp, chân thực, nhưng đồng thời mạnh bạo, gay gắt khơi dậy tinh thần "beef" - yếu tố cốt lõi làm nên sức sống của thể loại này.

Có thể nói, một mình Dế Choắt đang "khuấy đảo" cả làng rap Việt. Động thái của anh còn khơi mào các cuộc thảo luận về bản chất của rap: liệu diss có phải là nghệ thuật hay chỉ là công cụ để tranh đoạt sự chú ý.

Dù có phản ứng trái chiều, không thể phủ nhận loạt track của Dế Choắt đã thành công trong việc phủ sóng mạng xã hội, làm sống lại cái tên “Dế Choắt” tưởng chừng đã chìm nghỉm sau rất nhiều sóng gió.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cũng bởi sự khuấy động mạng xã hội kể trên, Dế Choắt khiến không ít khán giả đặt ra câu hỏi liệu anh có đang lợi dụng các đồng nghiệp để tạo ra chiêu trò và hâm nóng tên tuổi trở lại. Số khác cho rằng Dế Choắt như thể đang “ăn vạ”, sẵn sàng gây hấn với cả làng rap dù thực tế những rapper bị nhắc tên trong trận beef không hề có mâu thuẫn trước đó với rapper này.

Điều này là dễ hiểu bởi suốt thời gian qua, Dế Choắt bất ổn, bị “nhấm chìm” bởi những lời chê bai, chỉ trích khi khán giả cho rằng âm nhạc của anh ngày càng đi xuống.

Trước khi tung ra loạt track diss, Dế Choắt ẩn toàn bộ bài viết trên trang cá nhân. Cuối tháng 8, bài đăng duy nhất được hiển thị trên trang của rapper này có nội dung: “Hiện tại mình không còn nhu cầu tranh giành, khẳng định bản thân, nhận lời khen chê hay sự tung hô nữa. Mình chỉ đang hiện diện, hoàn thiện bản thân và biết rằng: Con đường đó vẫn đợi, nơi mình vốn từng bỏ công xây dựng. Nhiều người vui vẻ bảo mình không mợ thì chợ vẫn đông, mình chợt thầm nghĩ có mợ thì chợ sẽ chất lượng hơn chút”.

Hồi đầu năm, rapper này liên tục có những bài viết gây xôn xao, khiến dư luận đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với học trò Wowy. Cụ thể, Dế Choắt viết: "Mấy em, mấy bạn trẻ, học rap, chơi rap, học cách sống và lối chơi của tôi thì đừng có mà quên tôi nhé. Tôi xong. Trở về thường nhật, nào rảnh, tôi làm nhạc miễn phí tiếp cho nghe", “Tôi bây giờ là tội đồ, bị anh em xã hội ruồng bỏ, sự nghiệp tiêu tan, phải tự đi một mình. Tôi đang ở dưới đáy sự nghiệp, kệ tôi. Mọi người vui lòng chưa” hay "Từ bây giờ hãy nhớ tôi là Dế Choắt, sống cuộc đời giản dị bình dân, không phải là quán quân chương trình gì nữa. Tôi đang dần ổn định tâm lý, phục hồi tinh thần và sẽ quay trở lại sớm. Hơi vất vả khi phải làm lại từ đầu nhưng tôi làm được".

Trước đó, Dế Choắt cũng tung ra 10 track nhạc, nhưng chất lượng lại gây tranh cãi và thành tích rất ảm đạm. Lúc đó, đã có khán giả tiếc nuối cho quán quân Rap Việt mùa 1 và cho rằng đáng lý với chiến thắng từ một chương trình âm nhạc lớn, anh phải ngày càng bứt phá hơn.

Trở lại cuộc chiến nhạc lần này, nó có lẽ khó đi xa khi các đối thủ Dế Choắt công kích đã ở một vị trí rất khác. B Ray, Big Daddy, Karik hay Hustlang Robber, Phúc Du đều đang tham gia chương trình Anh trai “say hi”. Điều đó khiến họ phải đặt bản thân vào một khuôn khổ nhất định với những giới hạn eo hẹp hơn hẳn so với trước đây khi còn hoạt động trong giới underground. Do đó, việc đáp trả Dế Choắt bằng những track nhạc căng thẳng, công kích như trước là điều khó xảy ra với các rapper kể trên ở thời điểm này.