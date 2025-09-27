Dế Choắt công kích Karik, B Ray?

Dế Choắt vừa phát hành track nhạc "Rapper Hồng Đào" với nhiều lời lẽ được cho là công kích Karik, B Ray và Big Daddy.

Tối 27/9, Dế Choắt lại gây xôn xao với bản rap diss mang tên Rapper Hồng Đào. Mở đầu bản nhạc, Dế Choắt có những câu rap được cho là công kích các rapper lòe loẹt, trang điểm đậm lên xu hướng kiếm tiền, mong giàu.

“Team tui là rapper đồng hào / Chồng ơi trét phấn má hồng vào / Tụi bây đừng có giành chồng tao / Rapper hồng đào / Đi lên xu hướng kiếm đồng hào / Suốt ngày mở miệng kiếm công lao / Xì tai xì cúc theo phong trào” hay “Diễn hài cho mấy đứa nhỏ kể / Kiếm thêm nhiều tiền nhưng sao nay hóa ra nhiều phiền” là một đoạn lời trong bài nhạc.

Dế Choắt lại làm giới rap Việt dậy sóng với track diss mới. Ảnh: FBNV.

Ở đoạn tiếp theo, Dế Choắt được cho là công kích Karik. “Rapper Ká Zick lúc tóc bạc lúc tóc đen / Anh lỉa yêu gái như đạn mà lúc lên mạng lại khóc man”, là đoạn lời được cho là tấn công Karik từ Dế Choắt. Big Daddy cũng được cho là xuất hiện trong bản rap, cụ thể là qua đoạn lyrics: “Bố bố bố bố Pự già đầu / Đeo dây quấn quấn tưởng là ngầu / Y như con nít bú bà bầu”. Trong khi đó, đoạn lời "Rapper sùi sùi, Lỗ mũi gãy kìa ui ui" được cho là nhắm tới B Ray.

Thời gian qua, Dế Choắt liên tục là tâm điểm gây xôn xao giới rap Việt. Sự việc bùng nổ khi Dế Choắt phát hành Vô Công Album, trong đó xuất hiện nhiều ca khúc được cho là có nội dung công kích những rapper đang tham gia Anh trai "say hi". Ngoài ra, Dế Choắt ẩn ý quán quân Rap Việt mùa 2 Seachains mờ nhạt.

Ngay sau đó, Seachains phản hồi trên mạng xã hội với trạng thái: “Giờ không lẽ ghi là cảm ơn Dế Choắt hỗ trợ truyền thông cho album hả trời”.

Tiếp đó, Dế Choắt tung track diss Phúc Du. Phúc Du cũng đáp trả bằng track Sĩ vương. Quán quân Rap Việt mùa 4 Robber bước vào cuộc chiến bằng ca khúc Rapper lè nhè nhằm công kích Dế Choắt. Căng thẳng tiếp tục khi Dế Choắt tung thêm hai ca khúc mới - Cướp biển vùng Ca-ri-bê và Ẩn sĩ - để đáp trả cả Robber lẫn Phúc Du.