Orange công khai hẹn hò?

Wokeup và Orange cùng nhóm bạn mới đây đi du lịch chung. Qua một số hình ảnh, cặp sao ngồi bên cạnh nhau.

Không xác nhận chuyện tình cảm nhưng cả Tăng Duy Tân - Bích Phương và Orange - Wokeup không còn che giấu mối quan hệ. Họ vừa cùng Quỳnh Anh Shyn, stylist Nam Phùng và Mỹ Mỹ có chuyến du lịch tại vịnh Vĩnh Hy. Sau đó, Orange và Wokeup cùng đăng ảnh chụp trong chuyến du lịch lên trang cá nhân.

Ở một số hình ảnh do Nam Phùng, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ, Orange - Wokeup và Tăng Duy Tân - Bích Phương ngồi cạnh nhau. Trong một tấm ảnh của Nam Phùng, Wokeup thậm chí được cho là đang chụp hình cho bạn gái tin đồn.

Hai cặp sao vướng tin đồn hẹn hò suốt thời gian qua. Họ không lên tiếng xác nhận nhưng cũng không che giấu, đặc biệt Bích Phương và Tăng Duy Tân. Mới đây, khi Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh kèm dòng trạng thái: “Hoàng tử của ai?”, bên dưới, Bích Phương để lại biểu tượng trái tim. Ở concert Em xinh “say hi” tối 13/9, cả 2 cũng thoải mái tương tác với nhau, thậm chí nhận giải The Best OTP (tạm dịch: Cặp đôi được yêu thích nhất).

Các cặp sao đi chơi chung giữa tin đồn hẹn hò. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Ở Em xinh “say hi”, chuyện tình cảm của cặp sao được khai thác triệt để. Tăng Duy Tân xuất hiện với vai trò khách mời cho đội Bích Phương. Mỗi khi Bích Phương xuất hiện, máy quay thường tia về phía nam ca sĩ Bên trên tầng lầu. Tăng Duy Tân nhiều lần xưng “anh” với Bích Phương dù nhỏ tuổi hơn. Khi thấy Bích Phương khóc, Tăng Duy Tân nói: “Tôi ám ảnh nhưng cũng yêu tiếng khóc này”.

Trong khi đó, ngày 10/9, hình ảnh được cho là Wokeup (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2001) và Orange nắm tay nhau đi dạo trung tâm thương mại lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin hai người hẹn hò rộ lên từ cuối tháng 8, xuất phát từ việc nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái. Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi). Kèm theo bình luận là icon hình trái tim.