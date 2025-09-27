Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cổ vũ con trai đấu bóng chuyền

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cùng hai con Suchin và Sutin tới trường THPT của Subeo để cổ vũ trận đấu bóng rổ.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ hình ảnh đưa 2 con Suchin và Sutin tới trường THPT nơi Subeo đang học tập để cổ vũ cậu chơi bóng. "Dắt đi xem anh hai thi đấu bóng chuyền mà chị ba và anh tư không yên được giây phút nào", Nguyễn Quốc Cường viết. Theo doanh nhân, 2 con rất gần gũi anh trai, liên tục reo hò cổ vũ và đòi Subeo dẫn đi tham quan khắp nơi.

Ông xã Đàm Thu Trang muốn quay lại video cảnh Subeo chơi bóng nhưng vì phải chăm sóc 2 con nhỏ nên không thể thực hiện được.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và 2 con theo dõi trận đấu bóng của Subeo. Ảnh: FBNV.

Subeo và con gái Sutin được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho theo học tại trường quốc tế có học phí đắt đỏ. Hồi tháng 8, khi chia sẻ hình ảnh đưa con trai nhập học, Nguyễn Quốc Cường viết: “Welcome back to school Henry. Anh hai, chị ba đi học hết rồi, nhà chỉ còn mỗi Tin. Không biết ai chỉ mà mỗi lần hỏi Sutin đi học giống anh chị nha thì câu trả lời luôn luôn là ‘hâm’”.

Trước đó, Subeo có khoảng 2 tuần thực tập tại công ty của bố. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, Subeo được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Ở tuổi 15, Subeo bắt đầu được cha hướng dẫn và chỉ dạy công việc kinh doanh.

“Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả phục vụ, nhận order tại các nhà hàng. Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của ba”, Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

Subeo là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu bé sinh năm 2010, theo học British International School - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo.

Hồi tháng 5, Subeo được Kim Lý đưa sang New Zealand để tham quan trường mới, đồng thời tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài và chuẩn bị du học.