Quỳnh Nga nói về hình ảnh ở phòng khám với Việt Anh

Hình ảnh mới lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên tin đồn Quỳnh Nga đi khám thai. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận.

Mới đây, Quỳnh Nga và Việt Anh lộ hình ảnh cùng nhau tới một phòng khám. Quỳnh Nga thậm chí cầm tờ giấy được cho là kết quả siêu âm làm dấy lên nhiều đồn đoán. Sau đó, Quỳnh Nga lập tức đính chính. Cô cho biết đã rủ vài người bạn thân thiết, trong đó có Việt Anh cùng nhau đi khám tổng quát. Do đó, thông tin nữ diễn viên đi khám thai là hoàn toàn không chính xác. Quỳnh Nga còn khẳng định cô vẫn chơi thể thao mỗi ngày.

Quỳnh Nga phủ nhận thông tin đi khám thai. Ảnh: FBNV.

Quỳnh Nga và Việt Anh vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm qua. Trong một sự kiện vào 22/10/2024, khi được hỏi về nghi vấn sống chung nhà với Việt Anh, Quỳnh Nga đáp: "Tôi biết mọi người tò mò chuyện của tôi với anh Việt Anh từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay, nếu nói chuyện cá nhân nhiều quá cũng không hay. Tôi sẽ để dịp nào đó để chia sẻ sau".

Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin hẹn hò từ 2019. Hai người chơi chung nhóm bạn thân gồm Quỳnh Kool, Thái Dũng… nên thường xuyên gặp gỡ, du lịch cùng nhau. Họ cũng đồng hành trong nhiều hoạt động giải trí. Trong dịp Tết Ất Tỵ, Quỳnh Nga cũng chia sẻ loạt ảnh quây quần bên nhóm bạn thân, có cả Việt Anh.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, nổi tiếng từ bộ phim Lập trình cho trái tim (2009). Sau đó, cô tham gia các dự án Sinh tử, Về nhà đi con, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ… Nữ diễn viên kết hôn với Doãn Tuấn năm 2014 và ly hôn sau 5 năm chung sống. Năm 2024, Quỳnh Nga được chú ý khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ và giành giải quán quân.