Bích Phương, Orange khoe dáng

Mới đây, nhóm bạn thân từ Em xinh “say hi” gồm Bích Phương , Orange, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn cùng nhau du lịch ở Khánh Hòa. Họ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau nhiều tháng tập trung cho Em xinh “say hi” với lịch ghi hình dày đặc. Theo video do các em xinh đăng tải, chuyến đi còn có Tăng Duy Tân, Nam Phùng. Producer Wokeup - bạn trai tin đồn của Orange cũng được cho là có mặt trong chuyến du lịch. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Trong loạt ảnh, các em xinh khoe vóc dáng với trang phục bikini gợi cảm. Loạt ảnh lập tức nhận được lượt tương tác lớn và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bích Phương, Orange, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn trở nên thân thiết từ Em xinh "say hi" lên sóng cách đây không lâu. Trong đêm chung kết, Orange và Bích Phương cũng được gọi tên ở top 5, gồm những em xinh có lượt bình chọn cao nhất. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Orange (ảnh trái) và Mỹ Mỹ tận hưởng chuyến đi. Thời gian qua, Orange vướng tin hẹn hò producer Wokeup. Hai người lộ hình đi chơi trung tâm thương mại cùng nhau. Wokeup cũng theo dõi Orange và thả tim mọi bài đăng của nữ ca sĩ này. Tuy nhiên, cả hai chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Ảnh: FB Orange, @Mymyismeh.

Quỳnh Anh Shyn (váy xanh) là một trong 2 fashionista (cùng với Châu Bùi) tham gia chương trình. Không tiến quá sâu trong chương trình nhưng Quỳnh Anh Shyn được yêu thích bởi tính cách hoạt ngôn, hài hước và dí dỏm. Cô thu thêm lượng fan mới từ chương trình này. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Mỹ Mỹ cũng từ gương mặt mới trở nên nổi tiếng hơn nhờ Em xinh "say hi". Cô nổi bật trong chương trình nhờ kỹ năng trình diễn, màu sắc âm nhạc đa dạng lại biết sáng tác. Đây là bước đệm quan trọng để cô bứt phá hơn trong sự nghiệp. Ảnh:@Mymyismeh.

