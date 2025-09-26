Duy Khánh gây tranh luận

Duy Khánh mới đây có chia sẻ dài về Ngọc Thanh Tâm. Tuy nhiên, những nhận xét của anh gây tranh luận.

Trong tập mới đây của Gia đình Haha, Duy Khánh có nhận xét gây bàn tán về Ngọc Thanh Tâm. Theo Duy Khánh, khi mới biết tin Ngọc Thanh Tâm tham Gia đình Haha, anh nghi ngại đàn chị không thể hòa nhập. Nhưng qua quá trình ghi hình, tất cả thành viên đã thân thiết như một gia đình.

"Biết chị tham gia Gia đình Haha, em xin lỗi nhưng em phải nói thật là em không tin chị có thể đồng hành với chúng em. Suy nghĩ này của em có thể giống một nhóm khán giả nào đó. Vì sao? Vì mọi người vẫn hay thấy chị trong hình ảnh của một tiểu thư, chỉ sợ đi cái này rất cực, nắng. Em sợ chị không theo được tinh thần chương trình và sợ chị không hòa nhập được với các anh em. Dù sao, các anh em đã đồng hành cùng nhau trong Anh trai vượt ngàn chông gai, còn chị lại là cast nữ duy nhất”, Duy Khánh chia sẻ.

Chia sẻ của Duy Khánh về Ngọc Thanh Tâm gây tranh luận. Ảnh: NSX.

Theo Duy Khánh, ở chẳng Bản Liền, sự kết nối của Ngọc Thanh Tâm với 4 anh trai chưa đủ đầy. Đến Lý Sơn, Sa Huỳnh, kết nối cá nhân của Ngọc Thanh Tâm với các thành viên còn lại mới sâu sắc, thân thiết hơn.

“Đến chặng Bến Tre, em thấy mọi người như một gia đình, có sự kết nối yêu thương của các thành viên với nhau một cách rõ nét nhất. Thật sự đến thời điểm này, em rất vui khi Gia đình Haha có chị. Gia đình Haha đã chứng minh được sự chân thành và kết nối của chúng ta", Duy Khánh tiếp lời.

Theo nhiều khán giả, chia sẻ quá thẳng thắn của Duy Khánh khiến Ngọc Thanh Tâm khó xử. Biểu cảm sau đó của nữ diễn viên này được khán giả nhận xét là sượng, bối rối.

Trước những tranh luận, Duy Khánh lên tiếng giải thích. Anh cho biết: “Khánh và chị Tâm đã đứng chung sân khấu để nhận giải từ cách đây 6 năm rồi. Chúng tôi chơi với nhau đủ lâu để hiểu, yêu thương và chân thành đúng lúc, đùa giỡn đúng chỗ. Nên ai chưa biết, chưa hiểu thì khoan vội đặt tên cho mối quan hệ của chị em mình”.

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ: "Ai nói em tui ăn hiếp tui đó. Chỉ có tui ăn hiếp em tui thôi. Còn em tui thương tui lắm".