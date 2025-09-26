CEO tập đoàn CJ bị tố tổ chức tiệc thác loạn, tuyển chân dài

Theo bài báo của Dispatch, CEO Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun thường xuyên tổ chức các bữa tiệc riêng tư rồi tuyển chọn những cô gái xinh đẹp, gợi cảm đến nhảy nhót sexy.

Theo báo cáo của hãng truyền thông Dispatch, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về việc tổ chức các sự kiện riêng tư, bí mật với sự tham gia của nhiều khách mời. Những người này có thể là KOL, người mẫu, diễn viên hoặc hot girl. Họ được trả tiền để tham gia bữa tiệc.

Theo Dispatch, ông Lee thường tổ chức các "bữa tiệc DJ riêng tư". Tại đây, những người tham dự phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, tương tự phong cách của các chương trình sống còn nổi tiếng của Kpop.

Sau khi nhận được lời mời qua tin nhắn, các khách mời nữ được yêu cầu tham dự một buổi gặp mặt trực tiếp để đánh giá ngoại hình. Một nhân chứng cho biết họ được yêu cầu đến quán cà phê ở Chungdam-dong để gặp mặt trực tiếp. Người này cho biết: "4-6 người xuất hiện cùng lúc. Người quản lý tuyển chọn sẽ đánh giá khuôn mặt, chiều cao và vóc dáng của từng cô gái. Buổi gặp mặt kéo dài không quá 2-3 phút, chỉ để kiểm tra ngoại hình. Phần còn lại diễn ra thông qua tin nhắn KakaoTalk".

Ông Lee Jae Hyun là Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn CJ.

Những người vượt qua buổi kiểm tra sẽ nhận được một loạt hướng dẫn bí ẩn để đến địa điểm tổ chức tiệc. Một trong số đó là phải xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện.

"Ngày mai, mời quý khách đến Dosan-daero XXX, tòa nhà OO, tầng 1X trước 14h30. Không có quy định cụ thể về trang phục, nhưng quý khách cần ăn mặc lịch sự. Rất nhiều khách mời mặc đồ đen. Nếu quý khách có đôi chân đẹp, hãy mặc quần tất đen. Tổng giám đốc thích những người có vóc dáng thon gọn và quyến rũ. Vui lòng mang giày cao gót, ít nhất 9 cm. Không buộc tóc cao, hãy thả tóc xuống", tin nhắn của người quản lý tuyển chọn gửi cho các khách mời.

Khi vào bên trong sự kiện, điện thoại di động của những người tham dự bị tịch thu. Tại đây, các khách mời nữ sẽ nhảy múa theo tiếng nhạc do Lee Jae Hyun thực hiện với tư cách DJ.

Các điệu nhảy được áp dụng đều là phong cách sexy, 19+. Sau đó, những người không được chọn đến nhà hàng để thưởng thức bữa ăn do đầu bếp nổi tiếng chế biến và rời khỏi bữa tiệc với một phong bì có tiền mặt. Khách mời biểu diễn điệu nhảy gợi cảm nhất sẽ ở lại để dành nhiều thời gian hơn với Lee Jae Hyun.

Bài báo của Dispatch còn cho biết thêm các bữa tiệc cũng có nhóm khách mời cố định là những cô gái đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Họ sẽ được tham gia các chuyến đi riêng với mức thù lao cao hơn đáng kể.

"Một người bạn tôi dẫn theo bị chọn vào vai tình nhân, nên cô ấy thậm chí không được nhảy. Cô ấy nói với tôi một khi đã có tên trong 'danh sách cố định', bạn sẽ được mời đến một bữa tiệc khác vào tối thứ 6. Ngoài ra còn có những chuyến đi riêng dành cho khách mời 'danh sách cố định'. Tôi nghe nói bạn sẽ được trả 10 triệu won (khoảng 7.000 USD ) nếu đi du lịch 3 ngày", một nguồn tin nói với Dispatch.

Dispatch đã thực hiện cuộc điều tra kéo dài hai tháng, phỏng vấn 8 người cung cấp thông tin để tìm hiểu chi tiết về cấu trúc của sự kiện. Bài báo ước tính mỗi bữa tiệc có chi phí tối thiểu là 20 triệu won (khoảng 14.179 USD ).

Một cô gái từng tham gia bữa tiệc nói với Dispatch: “Tôi đã đến một trong những bữa tiệc của CEO Lee. Nó cực kỳ bí mật, giống như nhiệm vụ bí mật mà bạn thấy trên 007".

CJ Corporation là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, được công nhận trên toàn cầu với các khoản đầu tư đa dạng, bao gồm thương hiệu thực phẩm BIBIGO, cửa hàng thuốc Olive Young, công ty giải trí Mnet, Studio Dragon, kênh truyền hình cáp tvN, dịch vụ phát trực tuyến TVING…