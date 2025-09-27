Diễn biến vụ CEO tập đoàn CJ bị tố tổ chức tiệc thác loạn

Một đơn khiếu nại đã được gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc để yêu cầu điều tra việc CEO Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun tổ chức tiệc tuyển người mẫu.

Theo tờ Mediainnews, tranh cãi liên quan đến CEO Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun đang lan rộng khắp truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Thậm chí, một công dân Hàn Quốc đã gửi đơn khiếu nại tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để yêu cầu cuộc điều tra về việc ông Lee Jae Hyun tổ chức các bữa tiệc DJ, tuyển chân dài.

Đơn yêu cầu có nội dung: “Điều tra sự thật đằng sau bữa tiệc DJ do CEO Lee Jae Hyun tổ chức và điều tra kỹ lưỡng mọi hành vi vi phạm pháp luật. Việc này không đơn thuần là hành động chống lại một cá nhân cụ thể mà là biện pháp tối thiểu để khôi phục niềm tin vào ngành công nghiệp văn hóa và tái lập các chuẩn mực công cộng".

CEO Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun đang vướng tranh cãi. Ảnh: News1.

Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền địa phương dự kiến ​​xác minh sự việc dựa trên khiếu nại này. Nếu cần thiết, chính quyền sẽ xem xét thực hiện hành động pháp lý và yêu cầu điều tra.

Các chuyên gia chỉ ra: "Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đang được tăng cường trên phạm vi quốc tế, hành động riêng tư của các nhà lãnh đạo có thể tác động trực tiếp đến hình ảnh doanh nghiệp và niềm tin vào thị trường vốn. Vụ việc lần này không nên chỉ được xử lý như một sự cố xã hội đơn thuần mà phải dẫn đến những cải thiện về mặt thể chế".

Trước đó, tờ Dispatch đưa tin Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn CJ Lee Jae Hyun thường xuyên tổ chức các sự kiện riêng tư, bí mật với sự tham gia của nhiều khách mời. Những người này có thể là KOL, người mẫu, diễn viên hoặc hot girl. Họ được trả tiền để tham gia bữa tiệc.

Những người tham dự phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về ngoại hình và xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện. Khi tới bữa tiệc, các cô gái bị tịch thu điện thoại. Sau đó họ nhảy vũ đạo 19+ trên nền nhạc do ông Lee Jae Hyun chơi. Người nhảy đẹp nhất được chọn lựa để dành nhiều thời gian hơn với Lee Jae Hyun. Những người còn lại ra về với một phong bì tiền mặt.

Bài báo của Dispatch còn cho biết thêm các bữa tiệc cũng có nhóm khách mời cố định là những cô gái đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Họ sẽ được tham gia các chuyến đi riêng với mức thù lao cao hơn đáng kể.

CJ Corporation là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, được công nhận trên toàn cầu với các khoản đầu tư đa dạng, bao gồm thương hiệu thực phẩm BIBIGO, cửa hàng thuốc Olive Young, công ty giải trí Mnet, Studio Dragon, kênh truyền hình cáp tvN, dịch vụ phát trực tuyến TVING…