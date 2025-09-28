Thất bại của B Ray, BigDaddy

BigDaddy và B Ray nhận phần thua trong cuộc đấu với Vũ Cát Tường, Karik sau các phần thi của live stage 1.

3 cặp đấu còn lại trong live stage 1 của Anh trai “say hi” đã chính thức lên sóng tối 27/9. Trong tập này, BigDaddy và B Ray một lần nữa thua trận. 2 nam rapper này khởi đầu không mấy suôn sẻ. Team họ thua tuyệt đối từ phần chơi game, đấu liên quân và giờ là đấu cặp.

Lỗ hổng trong đội hình 'Chạm'

Trận đấu đầu tiên trong tập 2 là Chạm và So Good, hai tiết mục với hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Hóa thân thành những “boy over flowers”, 5 anh trai trong tiết mục Chạm gồm Gill, Otis, Nhâm Phương Nam, Vương Bình và Đỗ Nam Sơn mang đến tiết mục nhẹ nhàng, lãng mạn, thơ mộng. Tiết mục có phong cách pop, ballad, melody đẹp, bắt tai, dễ thuộc và lôi cuốn, nhưng gặp bất lợi lớn ở vũ đạo.

Các thành viên xuất hiện trên sân khấu với trang phục kiểu bụi bặm đường phố, áo khoác da, quần jeans và túi hộp. Việc nhóm trình diễn chưa đồng đều, tạo nên lỗ hổng rất lớn trong đội hình, khiến tiết mục kém hấp dẫn hơn.

Đỗ Nam Sơn và Vương Bình với lợi thế xuất thân từ các nhóm nhạc thần tượng khá nổi bật trong tiết mục này. Đặc biệt, Đỗ Nam Sơn có thời gian đào tạo tại Hàn Quốc. Cả hai là điểm sáng về vũ đạo, trình diễn, biểu cảm trong tiết mục này.

Team RIO trình diễn một tiết mục gợi cảm, concept thú vị.

Đối thủ của team GILL là tiết mục So Good từ đội trưởng RIO. Đây có lẽ là tiết mục sexy nhất trong live stage 1 của Anh trai “say hi”. Với RIO, điều khiến anh áp lực nhất khi làm đội trưởng là làm thế nào tất cả thành viên đều tỏa sáng. Ông xã 52Hz đã hoàn thành được bài toán đó. Mỗi thành viên trong team anh gồm Hải Nam, Cody Nam Võ, Lohan và Jaysonlei đều có điểm sáng riêng.

Ngay từ giây phút đầu tiên, team RIO khiến khán giả không thể rời mắt khi cả 5 thành viên xuất hiện trong những chiếc lồng kính ướt, tạo hiệu ứng thị giác đầy táo bạo và quyến rũ. Phần intro được dẫn dắt bởi câu hát ma mị của RIO, đưa người xem vào một không gian vừa bí ẩn vừa mê hoặc. Âm nhạc nhanh chóng chuyển sang giai điệu điện tử sôi động, nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ xuyên suốt.

Sự thành công của tiết mục nằm ở sự cân bằng giữa yếu tố trình diễn và cảm xúc. Vũ đạo được biên đạo chặt chẽ, tận dụng tối đa thế mạnh của cả 5 thành viên. Âm nhạc chuyển đổi linh hoạt từ ma mị sang sôi động, kết hợp với hiệu ứng sân khấu độc đáo như lồng kính ướt, đã tạo nên một trải nghiệm thị giác và thính giác khá trọn vẹn.

Điểm đặc biệt của tiết mục nằm ở đoạn bridge, với phần rap của Cody Nam Võ trên nền saxophone từ Lohan. Tiết mục kết thúc với phần breakdance quyến rũ của các anh trai trong lồng kính.

Cuối cùng, tiết mục này đã giúp team RIO giành chiến thắng với 167 phiếu bầu từ khán giả.

Vũ Cát Tường tỏa sáng

Hai cặp đấu còn lại trong tập 2 lần lượt là Người yêu chưa sinh ra (team OgeNus) gặp Hermosa (team Sơn.K) và Thiên thần (KHOI VU) gặp Người như anh xứng đáng cô đơn (Vũ Cát Tường). Trong đó, team OgeNus (gồm Robber, Phúc Du, BigDaddy, Dillan Hoàng Phan mang đến một tiết mục đậm chất city pop, tràn ngập năng lượng vui tươi và hài hước.

Với sân khấu rực rỡ, trang phục bắt mắt và phần trình diễn đầy cá tính, team OgeNus tạo nên một màn biểu diễn dễ thương, gần gũi, nhưng chưa thực sự đạt đến độ đột phá cần thiết để chinh phục hoàn toàn khán giả. Tiết mục này chưa thể giúp team OgeNus giành chiến thắng trước Hermosa của đội trưởng Sơn.K. BigDaddy một lần nữa thua cuộc dù đã rất nỗ lực nhảy nhót, thay đổi bản thân.

Hermosa (Sơn.K, TEZ, Mason Nguyễn, CONGB, buitruonglinh) giành chiến thắng với 164 phiếu bằng phong cách Latin nóng bỏng, cuốn hút, concept triển lãm tranh đầu tư.

Team Vũ Cát Tường giành chiến thắng với bản ballad nhẹ nhàng, cảm xúc.

Team Người như anh xứng đáng cô đơn với sự góp mặt của Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Negav và Jey B được đánh giá là đội hình mạnh nhất tại live stage 1.

Bài hát là một bản ballad ngọt ngào, buồn bã nhưng đầy tinh tế, kể về câu chuyện của một chàng trai không thể đến được với người mình yêu. Lời ca sâu lắng kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng đã chạm đến trái tim khán giả.

Điểm sáng lớn nhất của tiết mục nằm ở giọng hát của các thành viên. Họ thể hiện vocal đẹp, giàu cảm xúc, tạo nên một màn trình diễn đồng đều và đầy sức hút. Với đội hình mạnh mẽ, chất lượng trình diễn đồng đều, việc team đạt 157 điểm và giành chiến thắng là kết quả không bất ngờ.

B Ray không thể cứu được tiết mục của đội anh.

Trong khi đó, team Thiêu thân mang đến tiết mục được dàn dựng với ý tưởng độc đáo: một bức tường rào gai tạo nên bối cảnh bí ẩn và gai góc, phù hợp với tinh thần của bài hát. Tuy nhiên, tổng thể tiết mục lại không đạt được kỳ vọng. Phần điệp khúc được viết kém hấp dẫn, thiếu sức bật để tạo nên cao trào cần thiết. Dù có ý tưởng sân khấu sáng tạo, tiết mục lại mờ nhạt và không giữ được sự chú ý của khán giả xuyên suốt.

Điểm sáng duy nhất của team Thiêu thân nằm ở phần trình diễn của B Ray. Với chất giọng khác biệt và delivery độc đáo, cảm xúc, B Ray đã mang đến một chút màu sắc riêng, giúp tiết mục tránh khỏi sự đơn điệu. Tuy nhiên, chỉ một điểm nhấn từ B Ray là không đủ để cứu vãn tổng thể, khi các yếu tố khác như giai điệu và cấu trúc bài hát chưa thực sự nổi bật.

Kết thúc 3 cặp đấu căng thẳng, với tổng điểm là 732, liên quân 2 (Vũ Cát Tường) xuất sắc vượt qua liên quân 1 (BigDaddy) - 721 điểm. Mỗi thành viên trong liên quân 2 được cộng thêm 50 điểm vào điểm cá nhân, tạo lợi thế lớn cho các vòng thi tiếp theo.