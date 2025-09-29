Đan Trường hoãn ra mắt MV

Đan Trường cho biết sau khi MV ra mắt, doanh thu từ nền tảng sẽ được trích ra để ủng hộ bà con vùng bão.

Mới đây, Đan Trường thông báo hoãn phát hành MV Có ai ép ta yêu họ đâu. Theo dự kiến ban đầu, MV được ê-kíp của nam ca sĩ ra mắt tối 29/9. Theo nam ca sĩ, thời điểm hiện tại là lúc ưu tiên sự quan tâm cho những thông tin, hoạt động phòng chống bão và cùng hướng về miền Trung, miền Bắc, nơi đang rất cần sự sẻ chia.

Đan Trường lùi thời gian ra mắt MV. Ảnh: FBNV.

Đan Trường cũng cho biết sau khi MV ra mắt, ê-kíp sẽ trích một phần từ doanh thu trên YouTube để ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão.

Ngoài Đan Trường, các sao Việt, người nổi tiếng đang chung tay đóng góp để khắc phục phần nào thiệt hại mà bão gây ra. Chẳng hạn, Hương Giang đóng góp 100 triệu đồng thông qua Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Vào tối 29/9, nhóm nhạc Chillies cũng thông báo tạm hoãn ra mắt MV và sẽ cập nhật thông tin sau.

Về phía Đan Trường, lịch phát hành MV của anh dời sang 1/10. Vừa qua, Đan Trường làm giám khảo khách mời trong chương trình âm nhạc mang tên Sing! Asia. Tại đây, nam ca sĩ gặp Tô Hữu Bằng và hát bài Cắt đôi nỗi sầu với Lương Trương Dĩnh.

Hồi tháng 3, Đan Trường tung ra MV Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) theo phong cách cổ trang kiếm hiệp. MV được quay chỉn chu, nhưng phần hình ảnh bị nhận xét cũ khi tiếp tục khai thác màu sắc cổ trang với mô-típ không mới.