Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Đan Trường hoãn ra mắt MV

  • Thứ hai, 29/9/2025 17:50 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Đan Trường cho biết sau khi MV ra mắt, doanh thu từ nền tảng sẽ được trích ra để ủng hộ bà con vùng bão.

Mới đây, Đan Trường thông báo hoãn phát hành MV Có ai ép ta yêu họ đâu. Theo dự kiến ban đầu, MV được ê-kíp của nam ca sĩ ra mắt tối 29/9. Theo nam ca sĩ, thời điểm hiện tại là lúc ưu tiên sự quan tâm cho những thông tin, hoạt động phòng chống bão và cùng hướng về miền Trung, miền Bắc, nơi đang rất cần sự sẻ chia.

Dan Truong anh 1

Đan Trường lùi thời gian ra mắt MV. Ảnh: FBNV.

Đan Trường cũng cho biết sau khi MV ra mắt, ê-kíp sẽ trích một phần từ doanh thu trên YouTube để ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão.

Ngoài Đan Trường, các sao Việt, người nổi tiếng đang chung tay đóng góp để khắc phục phần nào thiệt hại mà bão gây ra. Chẳng hạn, Hương Giang đóng góp 100 triệu đồng thông qua Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Vào tối 29/9, nhóm nhạc Chillies cũng thông báo tạm hoãn ra mắt MV và sẽ cập nhật thông tin sau.

Về phía Đan Trường, lịch phát hành MV của anh dời sang 1/10. Vừa qua, Đan Trường làm giám khảo khách mời trong chương trình âm nhạc mang tên Sing! Asia. Tại đây, nam ca sĩ gặp Tô Hữu Bằng và hát bài Cắt đôi nỗi sầu với Lương Trương Dĩnh.

Hồi tháng 3, Đan Trường tung ra MV Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) theo phong cách cổ trang kiếm hiệp. MV được quay chỉn chu, nhưng phần hình ảnh bị nhận xét cũ khi tiếp tục khai thác màu sắc cổ trang với mô-típ không mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ

Ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình đánh dấu bước ngoặt sáng tạo khi Nguyễn Văn Chung không chỉ kể bằng âm nhạc mà còn bằng lời văn, ký ức và hình ảnh. Đặc biệt, đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, cho phép bạn đọc trải nghiệm toàn diện qua đọc truyện, xem tranh minh họa, nghe nhạc và xem video chia sẻ của tác giả bằng mã QR. Hành trình trong sách tái hiện những chặng đường trưởng thành - từ tuổi thơ, mái trường, tình bạn, tình yêu đầu đời, đến gia đình và sự chín muồi - như một khúc nhạc của ký ức và khát vọng.

Minh Hạo

Đan Trường Đan Trường Mưa bão miền Trung Đan Trường

    Đọc tiếp

    Duc Phuc: 'Toi danh 1 ty lam tu thien' hinh anh

    Đức Phúc: 'Tôi dành 1 tỷ làm từ thiện'

    06:00 28/9/2025 06:00 28/9/2025

    0

    Đức Phúc tâm sự bố mẹ là người anh gọi báo tin vui đầu tiên sau khi giành chiến thắng ở Intervision 2025. Sự cổ vũ của gia đình tạo động lực để nam ca sĩ có được thành tựu này.

    That bai cua B Ray, BigDaddy hinh anh

    Thất bại của B Ray, BigDaddy

    10:15 28/9/2025 10:15 28/9/2025

    0

    BigDaddy và B Ray nhận phần thua trong cuộc đấu với Vũ Cát Tường, Karik sau các phần thi của live stage 1.

    De Choat cong kich Karik, B Ray? hinh anh

    Dế Choắt công kích Karik, B Ray?

    21:41 27/9/2025 21:41 27/9/2025

    0

    Dế Choắt vừa phát hành track nhạc "Rapper Hồng Đào" với nhiều lời lẽ được cho là công kích Karik, B Ray và Big Daddy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý