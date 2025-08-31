Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ

"Viết tiếp câu chuyện Hòa bình" là lời tri ân những thế hệ đã hy sinh cho độc lập, đồng thời gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ: Hãy biết ơn, hãy sống trọn vẹn và tiếp tục viết nên câu chuyện hòa bình của chính mình và của đất nước.

Chiều ngày 30/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức chương trình ra mắt ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình - dự án đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tại chương trình, bạn đọc có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng tác giả, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ tại chương trình ra mắt ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình. Ảnh: TLN.

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết có rất nhiều mong muốn anh ra mắt một cuốn sách dành cho thiếu nhi, vừa có kể chuyện, vừa có những văn bản nhạc để các con tập đàn, vừa có mã QR để các con có thể rọi vào để các con nghe, xem và có những video clip anh chia sẻ về hoàn cảnh sách tác của những bài hát.

Nhạc sĩ cũng cho biết, để phán ánh hành trình của một con người ở mỗi giai đoạn khác nhau (từ khi còn nhỏ, lớn lên, trưởng thành, rồi có gia đình và trải qua một khoảng thời gian giống như là một người bình thường, rồi có những khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước, chia sẻ tình yêu thương…), nhạc sĩ đã chọn lọc những bài hát do anh sáng tác từ thiếu nhi cho đến gia đình, cho đến quê hương đất nước.

Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng chia sẻ trong 8 năm từ 2012 đến 2020, anh đã viết 300 hát thiếu nhi. Số lượng bài hát này đủ cho để anh kể một câu chuyện về một đứa trẻ từ 3 đến 13 tuổi. Và bây giờ là thời điểm để anh phổ biến 300 hát thiếu nhi đó đến với các con với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có việc xuất bản cuốn sách. “Việc đó giúp cho những bài hát đó không còn là một cái tờ giấy văn bản, nốt nhạc nằm trên bàn, mà nó sẽ thực sự đến với đời sống của các con”, nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu với các độc giả nhí tại sự kiện. Ảnh: TLN.

Trong khuôn khổ sự kiện nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức trao tặng 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Đây là kho tàng sáng tác được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận năm 2022 và lần này, sự kiện còn được gắn kết cùng phần giới thiệu cuốn sách mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại Việt Nam, nổi bật với giai điệu gần gũi, ca từ giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Anh được đông đảo công chúng yêu mến qua những ca khúc như Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, hay Viết tiếp câu chuyện Hòa bình - ca khúc đã trở thành hiện tượng âm nhạc, góp phần lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình và niềm tự hào dân tộc.

Gần đây, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, anh tiếp tục ghi dấu với hai sáng tác mới: Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai (Tùng Dương thể hiện) và Nỗi đau giữa hòa bình (Hòa Minzy thể hiện), nhanh chóng gây tiếng vang mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình đánh dấu bước ngoặt sáng tạo khi Nguyễn Văn Chung không chỉ kể bằng âm nhạc mà còn bằng lời văn, ký ức và hình ảnh. Đặc biệt, đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, cho phép bạn đọc trải nghiệm toàn diện qua đọc truyện, xem tranh minh họa, nghe nhạc và xem video chia sẻ của tác giả bằng mã QR. Hành trình trong sách tái hiện những chặng đường trưởng thành - từ tuổi thơ, mái trường, tình bạn, tình yêu đầu đời, đến gia đình và sự chín muồi - như một khúc nhạc của ký ức và khát vọng.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, Viết tiếp câu chuyện Hòa bình là lời tri ân những thế hệ đã hy sinh cho độc lập, đồng thời gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ: hãy biết ơn, hãy sống trọn vẹn và tiếp tục viết nên câu chuyện hòa bình của chính mình và của đất nước.