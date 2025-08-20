Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra ấn phẩm 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đơn vị này hợp tác và sắp cho ra mắt cuốn sách “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nguồn: nhandan.

Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình.

Viết tiếp câu chuyện hoà bình đặc biệt bởi ở đây nhạc sĩ không chỉ kể bằng giai điệu mà còn bằng ký ức, bằng những điều anh từng thấy, từng nghe, từng cảm nhận.

Nhân vật Hoà Bình và những câu chuyện trong tác phẩm được dựng nên từ những trải nghiệm của chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hoặc được khơi gợi cảm hứng từ người thân, bạn bè của tác giả… Đôi khi nó chỉ là một khoảnh khắc vô tình nhạc sĩ bắt gặp. Nhưng với những xúc cảm tinh tế của người nghệ sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã kể lại cho người đọc và người nghe bằng cả âm nhạc và văn học.

Cuốn sách đưa bạn đọc bước vào câu chuyện về hành trình trưởng thành của một con người: từ thuở ấu thơ, lúc cắp sách tới trường, rồi khi có những rung động tuổi học trò, và cả giai đoạn chông chênh cảm xúc tình đầu, đến giai đoạn lập gia đình và thực sự trưởng thành.

Mỗi câu chuyện, mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh hay mỗi cảm xúc trong cuốn sách không chỉ là nơi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhìn lại những năm tháng đã qua, mà còn giúp người đọc chạm vào những cảm xúc chân thành, những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi con người.

Sách Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NXBĐHSP.

Qua cuốn sách, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm thông điệp yêu thương tới bạn đọc: hãy trân trọng những điều giản dị, những gì thân thương và hãy viết tiếp câu chuyện hoà bình theo cách của riêng mình.

Đọc Viết tiếp câu chuyện Hoà Bình, bạn đọc sẽ thấy như đang đọc câu chuyện của chính mình về tình thân, tình bạn, tình thầy trò, tình cảm đôi lứa, tình yêu cuộc sống, và hơn cả là tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Đặc biệt, để có trải nghiệm đa giác quan khi sử dụng sách, bạn đọc có thể quét mã QR đi kèm nội dung của trang sách. Đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, mang đến trải nghiệm trọn vẹn qua đọc truyện, xem tranh minh hoạ, nghe bản nhạc và xem video chia sẻ của nhạc sĩ.

Ra mắt trong dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc, cuốn sách là lời tri ân sâu sắc đến những thế hệ đi trước đã làm nên mùa thu độc lập, đồng thời là một lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ Việt Nam: lịch sử đang được tiếp nối trong mỗi thế hệ hôm nay, vì thế hãy sống trọn vẹn, sống biết ơn, sống cống hiến và viết tiếp câu chuyện hoà bình của dân tộc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại Việt Nam. Với hơn 1000 sáng tác phong phú về đề tài và phong cách, anh đã gặt hái được nhiều thành công với nhiều bài hát nổi tiếng. Anh là tác giả của nhiều ca khúc được đông đảo công chúng yêu mến như Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Viết tiếp câu chuyện hòa bình... Gần đây, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhạc sĩ cho ra mắt hai sáng tác mới Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai do ca sĩ Tùng Dương thể hiện và Nỗi đau giữa hòa bình do ca sĩ Hoà Minzy thể hiện. Hai bài hát đã nhanh chóng đạt được thành tích nhạc số, lượng tương tác tốt trên các trang mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.