Ngoại hình khó nhận ra của HyunA

HyunA xuất hiện bên ông xã Yong Jun Hyung ở sân bay. Nữ ca sĩ được nhận xét tăng cân, tròn trịa hơn trước, làm dấy lên tin đồn mang thai.

Newsen đưa tin ngày 30/9, HyunA và chồng cô Yong Jun Hyung đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để di chuyển ra nước ngoài. Cả hai nắm tay nhau và có những cử chỉ thân mật, tình tứ trước truyền thông Hàn Quốc cũng như những người hâm mộ có mặt ở sân bay để tiễn cặp sao.

Tuy nhiên, ngoại hình của HyunA lập tức gây bàn tán. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ tăng cân, tròn trịa hơn hẳn trước đây. Trong khi đó, số khác bênh vực ngay cả khi tăng cân, HyunA vẫn xinh đẹp và dễ thương.

Hình ảnh mới đây của HyunA. Ảnh: Newsen, The Fact.

Hồi tháng 7, HyunA vướng tin mang thai. Lý do là trong một bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ thời điểm đó, cô khoe chiếc bánh hình đôi dép nhỏ xíu, chỉ vừa với trẻ em. Điều đó làm dấy lên nghi vấn. Cộng thêm việc HyunA tăng cân ở hiện tại, khán giả càng chắc chắn nữ ca sĩ có em bé.

Trong một chương trình vào tháng 5, HyunA đã chia sẻ niềm vui về việc lập gia đình. “Mọi thứ thật tuyệt vời. Trước đây tôi vật lộn với chứng mất ngủ, nhưng giờ tôi đã ngủ ngon. Chỉ cần ở cùng một không gian cũng đủ khiến tôi thấy bình yên. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau và cũng không nên làm vậy. Nếu có cãi nhau, anh ấy cũng sẽ thắng thôi. Anh ấy luôn làm gương một cách tích cực đến mức tôi chẳng có gì phải bàn cãi. Anh ấy không bao giờ cố gắng thay đổi tôi. Anh ấy chấp nhận con người thật của tôi”, HyunA tâm sự.

HyunA và Yong Jun Hyung kết hôn vào tháng 10/2024. Tới tháng 5, nữ ca sĩ phát hành mini-album Attitude. Chồng của HyunA vướng vào bê bối Burning Sun của Seungri nên đến nay vẫn bị công chúng Hàn Quốc ghét bỏ.